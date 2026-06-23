Karlovarský kraj finančně podpoří rozšíření Centra zdraví a bezpečí

Karlovarský kraj dá 15,5 milionu korun na rozšíření areálu Centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech, které využívají pro výuku zejména školy. Vybudování druhé etapy areálu, který je v majetku města, má stát podle projektu zhruba 93 milionů korun, přičemž asi dvě třetiny získají Karlovy Vary z dotace. O zbývajících 31 milionů korun se město při financování podělí s Karlovarským krajem. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj zároveň hledá cesty, jak zařízení převzít.
Centrum zdraví a bezpečí se veřejnosti otevřelo v roce 2015. Vznik areálu za více než 50 milionů korun podpořila dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. Provozovatelem areálu se stala Asociace Záchranný kruh, která byla rovněž nositelem myšlenky postavit specificky zaměřené centrum, které v reálných kulisách přibližuje práci záchranných složek i rizika, která vznikají při běžném životě, v dopravě, v domácnosti a podobně.
Od roku 2015 centrum navštívilo přes 100.000 lidí, z čehož více než polovinu tvořily děti, které centrum proškoluje v sedmi základních programech s možností nástavbových programů. Město Karlovy Vary dává každoročně na provoz areálu dotaci 3,2 milionu korun.