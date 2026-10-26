Karlovarský kraj hledá projektanta přestavby bývalého hotelu na dům pro seniory

Karlovarský kraj chystá přestavbu hotelového komplexu Toscana v Karlových Varech, kam chce přesunout pobytovou službu pro seniory. Budovu hejtmanství koupilo letos na jaře za 177 milionů korun, v současnosti hledá projektanta přestavby, informovali zástupci kraje. Pokud by přestavba začala příští rok, jak kraj plánuje, mohli by se senioři do Toscany stěhovat v roce 2028.
Karlovarský kraj vyhlásil výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro přestavbu interiérů. Cena projektu vzejde z výsledků soutěže, hejtman Petr Kubis (ANO) ji blíže specifikovat nechtěl. Cena úprav by neměla přesáhnout 100 milionů korun. "Počítá se tam s rozšířením schodiště, musí se tam udělat evakuační výtahy, musí se rozšířit i futra od dveří a tak dál, takže uvidíme, co se ještě třeba přihodí při té samotné rekonstrukci," popsal Kubis.
Nákup budov bývalého hotelu a jejich úpravu považuje vedení kraje za levnější řešení než stavbu nového domu pro seniory. Kraj má dílčí studii, podle níž je změna dispozic objektu pro zamýšlený účel relativně snadná. Podle Kubise by mohlo v areálu vzniknout nejméně 54 a v maximální variantě až 80 lůžek v domě s pečovatelskou službou.
Nákupem Toscany se kraj chystá řešit havarijní stav části komplexu pobytové služby pro seniory, kterou nyní zajišťuje v Perninku. Asi 20 seniorů zůstává podle hejtmana v jedné z budov a více než 30 lidí je dočasně v zařízení REHOS v Nejdku.
V Toscaně podle radního Erika Klimeše (ANO) pokračuje kraj v pronajímání prostor soukromé základní škole Carslbad Montessori School. "Provozují tam i dětskou skupinu. Projektová dokumentace v podstatě nezasahuje do té části budovy, kde funguje škola. Nejsme v žádné kolizi," řekl dnes ČTK Klimeš. Škola by podle něj v budoucnu ráda rozšířila aktivity, které plánuje propojit s chodem domova seniorů. "Ředitelka už vymýšlí program spolupráce dětí a seniorů. Děti by jim mohly dělat besídky a naopak zdatní senioři mohou dětem číst a vyprávět," dodal radní.
Návrh na nákup vznikl po jednání kraje s městem Karlovy Vary, které nechce, aby objekt v soukromém vlastnictví chátral nebo byl využit například pro ubytovnu. Peníze na nákup jsou z loňského krajského přebytku hospodaření, který byl přibližně 1,2 miliardy korun. Kraj při koupi Toscany vycházel ze znaleckých posudků. Měl jich k dispozici více z různých let. Prodejce objekt před několika lety koupil za 90 milionů korun, uvedla opozice na dubnovém zastupitelstvu. V roce 2018 byla cena 218 milionů Kč, v roce 2021 byla cena z posudku pro exekutora 194,6 milionu korun a pro dražbu byla cena stanovena na 164,5 milionu korun.
Bývalý lázeňský objekt Toscana je v těsném údolí říčky Teplé na kraji lázeňského území. V minulosti zde sídlila Carlsbad International School, kde studovali chlapci a dívky ve věku od 14 do 18 let z 19 zemí světa.