Karlovarský kraj hledá projektanta přestavby bývalého hotelu na dům pro seniory

Autor: ČTK
  13:49aktualizováno  13:49
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Karlovarský kraj chystá přestavbu hotelového komplexu Toscana v Karlových Varech, kam chce přesunout pobytovou službu pro seniory. Budovu hejtmanství koupilo letos na jaře za 177 milionů korun, v současnosti hledá projektanta přestavby, informovali zástupci kraje. Pokud by přestavba začala příští rok, jak kraj plánuje, mohli by se senioři do Toscany stěhovat v roce 2028.

Karlovarský kraj vyhlásil výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro přestavbu interiérů. Cena projektu vzejde z výsledků soutěže, hejtman Petr Kubis (ANO) ji blíže specifikovat nechtěl. Cena úprav by neměla přesáhnout 100 milionů korun. "Počítá se tam s rozšířením schodiště, musí se tam udělat evakuační výtahy, musí se rozšířit i futra od dveří a tak dál, takže uvidíme, co se ještě třeba přihodí při té samotné rekonstrukci," popsal Kubis.

Nákup budov bývalého hotelu a jejich úpravu považuje vedení kraje za levnější řešení než stavbu nového domu pro seniory. Kraj má dílčí studii, podle níž je změna dispozic objektu pro zamýšlený účel relativně snadná. Podle Kubise by mohlo v areálu vzniknout nejméně 54 a v maximální variantě až 80 lůžek v domě s pečovatelskou službou.

Nákupem Toscany se kraj chystá řešit havarijní stav části komplexu pobytové služby pro seniory, kterou nyní zajišťuje v Perninku. Asi 20 seniorů zůstává podle hejtmana v jedné z budov a více než 30 lidí je dočasně v zařízení REHOS v Nejdku.

V Toscaně podle radního Erika Klimeše (ANO) pokračuje kraj v pronajímání prostor soukromé základní škole Carslbad Montessori School. "Provozují tam i dětskou skupinu. Projektová dokumentace v podstatě nezasahuje do té části budovy, kde funguje škola. Nejsme v žádné kolizi," řekl dnes ČTK Klimeš. Škola by podle něj v budoucnu ráda rozšířila aktivity, které plánuje propojit s chodem domova seniorů. "Ředitelka už vymýšlí program spolupráce dětí a seniorů. Děti by jim mohly dělat besídky a naopak zdatní senioři mohou dětem číst a vyprávět," dodal radní.

Návrh na nákup vznikl po jednání kraje s městem Karlovy Vary, které nechce, aby objekt v soukromém vlastnictví chátral nebo byl využit například pro ubytovnu. Peníze na nákup jsou z loňského krajského přebytku hospodaření, který byl přibližně 1,2 miliardy korun. Kraj při koupi Toscany vycházel ze znaleckých posudků. Měl jich k dispozici více z různých let. Prodejce objekt před několika lety koupil za 90 milionů korun, uvedla opozice na dubnovém zastupitelstvu. V roce 2018 byla cena 218 milionů Kč, v roce 2021 byla cena z posudku pro exekutora 194,6 milionu korun a pro dražbu byla cena stanovena na 164,5 milionu korun.

Bývalý lázeňský objekt Toscana je v těsném údolí říčky Teplé na kraji lázeňského území. V minulosti zde sídlila Carlsbad International School, kde studovali chlapci a dívky ve věku od 14 do 18 let z 19 zemí světa.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane

Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň...

Jedno z největších nádraží v Praze a také Česku má za sebou první část velké rekonstrukce. Dnes ráno se otevřelo 3. a 4. nástupiště smíchovského nádraží. První a druhé s „vlaštovkami“ se uzavřelo a...

Na podporu veřejnoprávních médií se v Pardubicích a Hradci sešly stovky studentů

ilustrační snímek

Na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií se dnes odpoledne v Hradci Králové a Pardubicích sešly stovky lidí, převážně studentů. Na hlavách měli mnozí...

27. října 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Pomník v podobě protitankového rozsocháče v Polné připomíná jeho autora Kašíka

PomnĂ­k v podobÄ› protitankovĂ©ho rozsochĂˇÄŤe v PolnĂ© pĹ™ipomĂ­nĂˇ jeho autora KaĹˇĂ­ka

Památník v podobě protitankové překážky rozsocháč v Polné na Jihlavsku připomíná jeho vynálezce a tamního rodáka Františka Kašíka (1888 až 1969). Ocelový...

27. října 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Zábřeh povede dosavadní koalice, starostou by měl zůstat František John

ilustrační snímek

Zábřeh na Šumpersku povede po komunálních volbách stejná koalice jako dosud. Koaliční smlouvu podepsali zástupci vítězného uskupení Společně pro Zábřeh...

27. října 2026  17:31,  aktualizováno  17:31

Kopáč Cruise, mamka Chastain i Minotaur. Říjnová kina skrývají nejedno překvapení

Tom Cruise trávil kvůli roli v Diggerovi hodiny v maskérně. Postupně se ale...

Přinášíme přehled říjnových filmových novinek, které mohou oslovit diváky hledající něco jiného než další pokračování známých sérií. Čekají nás osobité romantické příběhy, dramata o složitých...

27. října 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud v Č. Budějovicích nařídil kvůli návrhu na neplatnost voleb dvě jednání

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích zatím nařídil kvůli návrhům na neplatnost voleb jednání ve dvou případech. Jde o Protivín na Písecku a Dražíč na...

27. října 2026  17:07,  aktualizováno  17:07

Na železničním koridoru u Zábřeha srazil vlak člověka, doprava je zastavena

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí zemřel po střetu s nákladním vlakem muž, provoz na páteřní trati je zastaven. ČTK to sdělili...

27. října 2026  16:59,  aktualizováno  17:42

Modernizace železnice v České Třebové. Největší omezení přijdou za dva roky

V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního...

Přestavba železničního uzlu v České Třebové za téměř 20 miliard korun, která má po více než třech desetiletích završit modernizaci prvního železničního koridoru mezi Prahou a Brnem, i přes komplikace...

27. října 2026  18:12

Rozvoj bydlení i doprava. Nové vedení Šumperku představilo své priority

Dohodu o nové koalici v Šumperku stvrdili (zleva) lídr Nezávislé volby a...

Nové vedení Šumperku představilo priority pro následující čtyři roky. Stalo se tak po podvečerním popisu koaliční smlouvy. Koalice Nezávislé volby, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro...

27. října 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů

ilustrační snímek

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Půjde o regionální příběh, světovou klasiku i současnou hru, sdělila dnes ČTK...

27. října 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Trojkoalice v Rychnově nad Kněžnou má dohodu na městské radě

ilustrační snímek

V jedenáctitisícovém Rychnově nad Kněžnou budoucí radniční trojkoalice dohodla obsazení míst v radě města. Bude sedmičlenná. Rychnov PLUS a Nezávislí za...

27. října 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Média nedáme, znělo dnes kampusem Technické univerzity v Liberci

ilustrační snímek

Média nedáme, znělo dnes kampusem Technické univerzity v Liberci. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií se dnes odpoledne na Studentském náměstí...

27. října 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Plzeňská výstava připomene německou průmyslovou školu i slavné architekty

ilustrační snímek

Příběh plzeňské německé průmyslové školy, která vychovala řadu významných architektů českých dějin, přiblíží výstava Západočeské galerie v Plzni. Expozice...

27. října 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.