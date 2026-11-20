Celkem 68 procent středoškoláků plánuje po škole odchod z Karlovarského kraje, ať už za dalším studiem, za prací nebo zkušenostmi. Vrátit by se chtělo 16 procent studentů. Ukázal to průzkum České zemědělské univerzity v Praze, která v Karlovarském kraji rozvíjí projekt Chytrá krajina 2030+. On-line průzkum z března a dubna letošního roku zahrnoval vyhodnocení 1701 dotazníků. Podle výsledků mladí lidé hledají zejména dobře placenou práci, bydlení i služby.
"Odchod na vysokou školu ještě neznamená, že kraj o mladého člověka přišel. Třicet procent všech dotázaných plánuje odejít, ale o návratu nemá jasno. Region jim však musí nabídnout perspektivu, aby našli práci v oboru, dostupné bydlení a služby pro budoucí rodinu. Kraj tím může jejich rozhodnutí ovlivnit,“ říká vedoucí týmu Regenerace krajiny v projektu Chytrá krajina 2030+ Tomáš Peltan. V Karlovarském kraji není vysoká škola, pracoviště tam má Západočeská univerzita z Plzně a Vysoká škola zdravotnická.
V kraji chce zůstat 15 procent studentů a 17 procent o své budoucnosti ještě nepřemýšlelo. Odchod plánuje 95 procent gymnazistů, 71 procent studentů odborných maturitních oborů a 41 procent studentů výučních oborů. Pro část z nich jde o přirozený krok za dalším vzděláním.
Adekvátní práci ve svém oboru v kraji určitě nebo spíše očekává 52 procent studentů, zbývajících 48 procent ji spíše či vůbec neočekává. Největší pochybnosti mají zájemci o informační a komunikační technologie, 74 procent z nich nevěří v odpovídající uplatnění. Naopak ve zdravotní a sociální péči očekávají práci dvě třetiny respondentů. "Pro kraj je to konkrétní příležitost. Je třeba propojit zájem studentů s potřebami nemocnic a dalších poskytovatelů péče. Smysl mohou mít praxe během studia, kontakt s budoucím zaměstnavatelem nebo podpora bydlení při nástupu do práce. Absolvent by měl předem vědět, kam se může vrátit a za jakých podmínek,“ navrhuje Peltan.
Představy studentů o budoucnosti regionu se přitom nemusejí shodovat s osobními profesními plány. Studenti vidí perspektivu kraje ve vzdělávání, lázeňství a cestovním ruchu. V lázeňství nebo turistickém ruchu však chce osobně pracovat jen 14 procent dotázaných. Hezkou přírodu mezi přednostmi kraje vybralo 60 procent respondentů a rodinné zázemí 43 procent. Mezi slabinami dominují nízké mzdy se 49 procenty a chybějící vysoká škola se 47 procenty. Sociální problémy zmínilo 39 procent studentů. Označení region s perspektivou zvolilo jen pět procent dotázaných.
"Při plánování území po těžbě musíme řešit také to, kdo v něm bude žít a pracovat. Nové bydlení potřebuje návaznost na zaměstnání, dopravu, školy a zdravotní péči. Průzkum nám pomáhá pojmenovat, jaké podmínky mladí lidé od svého kraje očekávají. Tyto potřeby je třeba promítnout do návrhů jeho dalšího rozvoje," vysvětluje Peltan.
Právě přeměna krajiny po těžbě uhlí a její přizpůsobení klimatickým změnám je jedním z cílů projektu Chytrá krajina 2030+. Propojuje terénní výzkum, digitální modelování a ověřování navržených opatření v praxi. Výsledky mají pomáhat obcím a dalším aktérům při rozhodování o rozvoji území.