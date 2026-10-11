V Chodově zůstávají na radnici Místní, Pizinger asi bude počtvrté starostou

Autor: ČTK
  8:44aktualizováno  12:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Chodově na Sokolovsku, pátém největším městě v Karlovarském kraji, kde žije zhruba 12.600 obyvatel, obhájilo převahu v zastupitelstvu i posty ve vedení města hnutí Místní. Současný starosta Patrik Pizinger (Místní) ČTK řekl, že pokud jej zastupitelé zvolí, bude starostou počtvrté v řadě. Zastupitelem je od roku 2002. Hnutí je v zastupitelstvu nepřetržitě od roku 1998.

Voliči do jednadvacetičlenného zastupitelstva zvolili 16 Místních, čtyři zastupitele za ANO a jeden nestraník z uskupení Vize pro Chodov svůj mandát obhájil. V končícím volebním období bylo za ANO sedm zastupitelů, hnutí tedy nyní o tři křesla oslabilo. Místní naopak o tyto tři zastupitele posílili.

V přepočtu získali Místní 68,99 procenta hlasů, druhé ANO obdrželo 19,97 procenta a třetí Vize pro Chodov 8,41 procenta. V Chodově kandidovalo pět uskupení. Poslední dvě se do zastupitelstva nedostala.

Volební účast byla v Chodově podobná jako v minulých letech, v pátek a v sobotu přišlo k urnám 30,32 procenta lidí, při komunálních volbách v roce 2022 to bylo 30,21 procenta. "Na to, že jsou toto volby, kde se lidé mohou opravdu vyjádřit k dění bezprostředně okolo sebe, tak je ta účast dlouhodobě nízká, ale i tak děkujeme těm, kteří se o dění okolo sebe zajímají a volit přišli," řekl Pizinger.

"Do voleb jsme šli s tím, že chceme pokračovat a dál takto řídit město, takže žádné dramatické změny nebudou," uvedl starosta. Podle něj se povedlo převzít provoz městského teplofikačního majetku, dokončit revitalizaci základních škol a rozšířit prostory pro spolky. Město také připravilo projekt revitalizace sídliště ve staré Husově ulici, na který získalo stavební povolení. Rozšířilo rovněž parkovací plochy včetně velkokapacitního parkoviště v ulici U Koupaliště.

Do revitalizace sídliště v Husově ulici město počítá s investicí zhruba 30 milionů korun. "Pokračovat bude příprava parkovacího domu na náměstí ČSM a modernizace teplovodní sítě, včetně nového napojení sídliště Luční. Město chce také pokračovat v přípravě technického lycea Avantech. V příštím roce se mají hasiči a městští policisté vrátit do opraveného objektu městského záchranného systému, řekl starosta s tím, že rozpočet města by měl zůstat na úrovni letošního roku, tedy zhruba 360 milionů korun.

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