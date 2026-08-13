Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ, zhotovitel ji vypověděl

Radní Karlovarského kraje rozhodli o odstoupení od smlouvy na rekonstrukci Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠ) v Karlových Varech za více než 1,2 miliardy korun. Reagovali tak na středeční rozhodnutí druhé strany, společností PKS stavby, od smlouvy odstoupit kvůli horšímu statickému stavu objektu. Kraj o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Stavba je nyní zastavena, kraj situaci ve spolupráci s advokáty dál analyzuje.
Dosavadní průběh provedení stavby podle kraje ukázal, že zhotovitel při vstupu do projektu zřejmě podcenil náročnost této rekonstrukce a své možnosti zvládnout její technické, organizační a smluvní souvislosti v požadovaném rozsahu a tempu. Kraj dále uvedl, že k jeho kroku vedla několikaměsíční neshoda s firmou ohledně změn projektu, jejich ocenění a termínů. "Je pro mě nepřijatelné, aby stavební společnost tímto způsobem vystupovala a svalovala vinu na zadavatele," uvedl hejtman Petr Kubis (ANO). Podle něj byla firma o možnosti odstoupení kraje od smlouvy informována, své odstoupení ale doručila kraji v době, kdy na stavbě probíhal kontrolní den.
Kraj podle něj bude dál hledat řešení, které ochrání zájmy regionu, projektu i jeho financování. To je podpořenou dotací z programu Spravedlivá transformace. Do 30 dnů musí kraj převzít nedokončené dílo a zdokumentovat práce. Zároveň bude připravovat aktualizaci podkladů a chystat další pokračování projektu. Kraj před odstoupením od smlouvy a jejím vypovězením druhou stranou připravoval dodatek ke smlouvě o dílo. "Jedná se o vyústění dlouhodobého stavu, kdy se smluvním stranám nedařilo nalézt shodu jak na technickém řešení změn vyvolaných průběhem této mimořádně komplikované rekonstrukce, tak na jejich ocenění a dopadech do realizace stavby," uvedl správce stavby Jan Linhart.
Zhotovitel ve středu uvedl, že na stavbě byl zjištěn mnohem horší statický stav, než předpokládala smluvní projektová dokumentace. "Proto byly práce již v listopadu zastaveny statikem. Investora jsme následně požádali o novou projektovou dokumentaci, abychom mohli ve stavbě pokračovat. I když jsme se snažili s krajem dohodnout, není do dnešního dne vyřešen ani nový projekt, ani statika objektu," řekl ředitel společnosti PKS stavby Jaroslav Kladiva.
Projektovou dokumentaci nezpracovávala firma PKS stavby, ale generální projektant, kterého si najal Karlovarský kraj. Podle firmy obě strany jednaly o dalším postupu. "Zároveň měl být dle dohody z března tohoto roku nejprve do 15. června a posléze do 31. července dodán nový projekt, což se nestalo. Kraj zároveň vyslovil názor, že by si firma PKS stavby měla sama dopracovat potřebné dokumenty. S tím ovšem společnost nemohla souhlasit," uvedla firma ve středečním vyjádření.
Stavba nového komplexu SUPŠ a rekonstrukce její původní budovy začala loni 12. října. První etapa stavby by měla být hotová v roce 2027, druhá etapa, včetně výstavby nové budovy, měla skončit v roce 2028. Návrh na moderní areál vytvořila architektonická kancelář Petr Hájek - Architekti, která v Karlových Varech navrhla i vestavěný sál v Císařských lázních. SUPŠ měla být po Císařských lázních druhou vůbec nejdražší investicí Karlovarského kraje. Původní historická budova střední školy se aktuálně kvůli havarijnímu stavu betonových částí budovy nevyužívá. Škola vyučuje v přilehlých budovách. Současná kapacita keramické školy je zhruba 350 studentů. Po dostavbě a rekonstrukci měla mít škola kapacitu až 650 studentů.