Turisté Loket zatěžují víc, než kolik přinášejí. Kraj zvažuje, že se inspiruje Florencií

Jitka Dolanská
  9:52
Čím víc turistů, tím větší příjmy pro město? Ne vždy to platí. Příkladem může být Loket, jedno z nejnavštěvovanějších měst v Karlovarském kraji. Víc návštěvníků ale přináší zvýšené náklady na úklid, opravy mobiliáře a infrastrukturu. Náklady jdou do milionů a ty Lokti v rozpočtu chybějí. Kraj teď hledá cesty, jak městu pomoci.
„Město Loket prý ročně na poplatku z pobytu vybere jen přibližně 200 tisíc korun. S ohledem na to, jaká je ubytovací kapacita v Lokti, nám to přišlo málo. I vzhledem k tomu, že město vybírá za osobu a noc ten úplně nejvyšší poplatek 50 korun. Proto jsme se dohodli, že městu připravíme návod, který by jim s tím trochu pomohl,“ řekla Andrea Pfeffer Ferklová, náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství a cestovního ruchu.

Podle jejích slov by měl materiál definovat přibližné příjmy města z ubytovací kapacity a zároveň předložit možnosti řešení. Třeba v případě jednodenních turistů, kteří do města přijíždějí autobusy.

Nonstop práci na loketském hradě ocenil ministr pro místní rozvoj

„Konkrétně v Lokti je takových turistů velké množství a město to velmi zatěžuje. Přitom ekonomický přínos pro město je mizivý. S podobnými problémy se nepotýká jen Loket, ale i další místa v kraji,“ řekla Andrea Pfeffer Ferklová, která jako primátorka Karlových Varů o jednodenních turistech mluvila i se zástupci italské Florencie, kteří byli nedávno v Karlových Varech na návštěvě.

Ti ji informovali, že ve Florencii musí zaplatit každý autobus, který vjede na tamní parkoviště. Město tak získá nějaký příjem i z turistů, kteří se ve městě zdrží jen krátce a poplatek z pobytu neplatí.

„Možná bychom se mohli inspirovat a jít podobnou cestou. Problémem se teď budeme zabývat a hledat inspiraci i jinde, například v Českém Krumlově a podobně. Podle mne je tohle věc, která v budoucnu bude turisticky atraktivní města hodně bolet,“ konstatovala krajská radní.

Připomněla, že návštěvníků v kraji je rok od roku více. Také v Karlových Varech loni počty turistů oproti předcházejícímu roku vzrostly. „Těší nás to, ale už se objevují období, kdy město trpí takzvaným overturismem. My bychom byli rádi, aby v souvislosti s rostoucím počtem turistů vzrostl i počet přenocování. Aby tu ti lidé zůstávali co nejdéle. Netýká se to jen lázeňských měst UNESCO, ale všech turisticky zajímavých míst v regionu,“ doplnila.

Podle loketského místostarosty Petra Zahradníčka město tuší, že se poplatek z pobytu nevybírá správně. Musí ale v tomto případě sázet na důvěru. „Nebo dělat kontroly, ale na to nemáme aparát. Protože hotelů a penzionů máme ve městě dost, měli bychom na poplatku získávat víc. Uvidíme, s čím přijde kraj a poohlédneme se, jak to dělají jinde,“ konstatoval.

Archeologové našli předchůdce dnešního hradu v Lokti. Objev je nadchl

Doplnil, že vybírat poplatky za jednodenní návštěvníky, kteří přijíždějí autobusy, aktuálně není možné. Loket totiž nemá pro busy parkoviště. Je tu jen místo k zastavení, kde mohou lidé vystoupit, a autobus musí hned odjet. To se ale brzy změní. Loket už brzy začne se stavbou nového parkoviště pro čtyři autobusy.

Trochu jiný pohled mají na jednodenní turismus ve Františkových Lázních, kde šli rovněž cestou nejvyššího, tedy padesátikorunového poplatku za noc. „Daří se nám poplatky vybírat. Možná i proto, že z vybrané částky vracíme deset procent do reklamy. Chceme sem lidi přitáhnout,“ vysvětlil zástupce starostky Otakar Skala, který přiznává, že situace ve Františkových Lázních je trochu jiná než v Lokti, kam davy turistů míří především na známý hrad.

Myslí si ale, že i jednodenní turismus má svoje benefity a další zpoplatnění nevidí jako dobrou cestu. „Návštěvníci se tu najedí, dají si kafe a zákusek a třeba si i něco koupí. Ano, město z toho nemá nic, ale pomůže to drobným podnikatelům, restauracím a kavárnám. My jsme rádi, že k nám lidé přijedou, i když jen na jeden den. Protože je šance, že se těm turistům tady zalíbí a že k nám zamíří do lázní nebo na prodloužený víkend. I když přijedou na jeden den, o městě se leccos dozví. Třeba jak to tady vypadá, kam jít a kde se ubytovat. Pro město je to skvělá propagace,“ dodal místostarosta Skala.

