Karlovarský kraj podesáté ocenil nejlepší regionální potraviny a nápoje

V soutěži Dobrota Karlovarského kraje zvítězily například svatební koláčky, kozí sýr na gril, klobása z komína, lesní med a whisky. O ocenění letos usilovalo 79 potravin a nápojů, v pěti kategoriích soutěžily produkty od 21 regionálních výrobců. Vybírala z nich odborná porota. ČTK to řekl krajský radní pro zemědělství Jan Vrba (ANO).
Největší počet přihlášených produktů byl v kategorii pekařské a cukrářské výrobky, z 30 výrobků proto porota vybrala více vítězů.
"Letos se přihlásilo rekordní množství vystavovatelů. Přibývá těch výrobců, kteří se zúčastní. Poměrně velká část byla novinek, přibylo šest nových vystavovatelů, což je meziročně hodně. Nejvíce bylo klasické cukrařiny, dortů nebo větrníků," řekl Vrba.
O prvenství v kategorii pekařské a cukrářské výrobky se podělily svatební koláčky Karlovarské cukrárny, Křupan z Pekařství od Elišky a vanilkový choux sokolovské Střední živnostenské školy. Kategorii mléčné výrobky vyhrál sedlácký kozí sýr na gril Marie Květoňové. Nejlepším nápojem se stala Whisky Taylor ?s Václava Lojína a první místo v kategorii Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě získal med z lesních stanovišť Miroslava Dimo. Nejlepším masným výrobkem je letos podle komise klobása z komína Josefa Pelanta.
Cílem soutěže je podpora a propagace regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomického růstu regionálních potravinářských subjektů. Soutěž se také snaží podpořit regionální produkci. "Výrobek přihlášený do soutěže musí být vyroben v Karlovarském kraji a výrobce by ho měl být schopen pravidelně prodávat konečnému spotřebiteli," dodal radní. Jde o soutěž pro producenty do 250 zaměstnanců.
V porotě zasedli zástupci Karlovarského kraje, Krajské veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Střední školy živnostenské Sokolov a Regionální agrární komory kraje Karlovy Vary.
Slavnostní předávání ocenění v podobě certifikátu, který opravňuje vítěze používat značku Dobrota Karlovarského kraje, se v nejbližších týdnech uskuteční u některého z výherců. Oceněné výrobky se stanou součástí prezentace Karlovarského kraje, například na celostátních akcích, jako jsou Země živitelka nebo Czech Food Expo v Českých Budějovicích.
Ocenění v kategorii Masné výrobky:
1. místo Klobása z komína Josef Pelant
2. místo Uzená šunka na buku Stanislav Konár
3. místo Vepřové maso ve vlastní šťávě Integrovaná střední škola Cheb, p. o.
Ocenění v kategorii Mléčné výrobky:
1. místo Sedlácký kozí sýr NA GRIL Marie Květoňová
2. místo Vaječná tlačenka Integrovaná střední škola Cheb, p. o.
3. místo Sýrový salát Integrovaná střední škola Cheb, p. o.
Ocenění v kategorii Pekařské výrobky:
1. místo Svatební koláčky Karlovarská cukrárna s. r. o.
1. místo Křupan Pekařství „Od Elišky“ s. r. o.
2. místo Karlovarský pecen Karlovarská cukrárna s. r. o.
3. místo Kapsa Kachna Rodrigo Alberto Retamal Utreras
Ocenění v kategorii Cukrářské výrobky:
1. místo Vanilkový Choux Střední škola živnostenská, p. o.
2. místo Mechový pohár Integrovaná střední škola Cheb, p. o.
3. místo Pistáciové semifredo Střední škola živnostenská, p. o.
Ocenění v kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje:
1. místo Whisky Taylor ?s Václav Lojín
2. místo Tmavý ležák 12° Kynšperský pivovar s. r. o.
3. místo Jablečný mošt Eliška Hadravová
Ocenění v kategorii Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě:
1. místo Med z lesních stanovišť Miroslav Dimo
2. místo Nakládané cukety Na Gruntu s. r. o.
3. místo Smíšený med z doupovských lesů Josef Šefčík
Zdroj: Karlovarský kraj