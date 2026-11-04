Karlovarský kraj vybral firmu pro přípravu koncese sokolovské nemocnice

Autor: ČTK
  16:15aktualizováno  16:28
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Karlovarský kraj vybral firmu, která připraví koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. Nemocnice je v majetku kraje a provozuje ji soukromá společnost Penta Hospitals CZ. Další prodloužení nájemní smlouvy není podle právníků možné a jedinou cestou, jak zachovat dnešní stav, je koncese. Aktuální smlouvy skončí v prosinci 2029, do té doby se na chodu nemocnice nic nemění, řekl dnes novinářům hejtman Petr Kubis (ANO).

"Musíme se postupně připravovat na to, kdo bude provozovat nemocnici od 1. ledna 2030. Je to poměrně složitá záležitost, takže proto jsme se rozhodli, že na přípravu u celého koncesního řízení si najmeme experty, to znamená právní firmy. Takže dnešního dne jsme schválili vítěze veřejné zakázky právě na přípravu celého koncesního řízení, teda veřejné zakázky na provozovatele nemocnice v Sokolově od roku 2030," uvedl Kubis.

Do výběrového řízení s předpokládanou hodnotou osm milionů korun se přihlásilo pět zájemců, jeden ale odstoupil sám. Kraj posuzoval čtyři nabídky z 50 procent z hlediska zkušeností, které bylo potřeba doložit, ze 35 procent hodnotil celkovou nabídkovou cenu a také posuzoval cenu hodinové sazby.

Vítězné konsorcium HP – NBD – FM, tvořené advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a společnostmi NEWTON Business Development a FETTERS management, nabídlo cenu 5,517 milionu korun. "Vyhlásit koncesní řízení bychom chtěli co nejdříve. Bude to samozřejmě poměrně náročné celé to řízení připravit, protože ze smluv tam vyplývají i úkoly pro Karlovarský kraj, co se týče převodu materiálu a podobně, takže proto už máme i stanovené dvě pracovní skupiny," dodal hejtman.

Kraj musí také vyřešit majetkové záležitosti, kdy by měl od nemocnice odkoupit vybavení. Začne tedy pracovat na inventarizačních soupisech a ohodnocení majetku. Mimo jiné bude třeba detailně oddělit, co je v nemocnici majetkem kraje a co Penty. Vzhledem k tomu, že kraj v posledních letech investoval do budov nemocnice i jejího vybavení, bude to časově náročné, a proto začíná kraj s přípravou takto dopředu, více než tři roky před koncem smlouvy.

Penta již dříve uvedla, že se do koncesního řízení přihlásí. Za dobu působení v Karlovarském kraji investovala Penta Hospitals CZ do zdravotnictví v regionu více než jednu miliardu korun. Investice směřovaly mimo jiné do modernizace oddělení, obnovy zdravotnické techniky, rozvoje specializované péče i zlepšení prostředí nemocnice. Mezi významné projekty posledních let patří vybudování centrálních operačních sálů, otevření moderního dárcovského centra, vznik urogynekologické ambulance nebo zprovoznění prvního plně automatizovaného lékárenského robotického skladového systému v České republice. Uvedla to generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

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