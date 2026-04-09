Karlovarský kraj posílí spolupráci s pedagogickou fakultou ZČU

Karlovarský kraj chce posílit spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), která už má v regionu dvě své pobočky. Cílem je zajistit výuku pedagogických pracovníků v kraji i do budoucna, a tím zabránit odchodům pedagogů a snižování odbornosti ve školách. Zaznělo to na dnešní konferenci Asociace děkanů pedagogických fakult Česka a Slovenska v Karlových Varech.
Karlovarský kraj je jediný, který nemá na svém území sídlo vysoké školy. Jeho představitelé to chtějí změnit. Hejtmanství připravuje studii, jaké konkrétní obory studia jby byly potřeba.
Podle děkana Pedagogické fakulty ZČU Pavla Mentlíka pobočky v Karlovarském kraji potřebují dlouhodobý výhled. "My jsme začali s tou přípravou učitelů vlastně před pěti lety. Letos budeme mít první absolventy na půdě tady Karlovarského kraje a je třeba zdůraznit, že ten program trvá pět let. To znamená, že když plánujete tu přípravu, potřebujete plánovat minimálně, když to tak řeknu, v pětiletkách," řekl dnes ČTK Mentlík.
Fakulta dosud žádala o podporu kraj každoročně. Podle děkana ale z dlouhodobějšího hlediska není možné záviset na tom, zda se změní politická reprezentace nebo zda se dostane kraj do nějakých regionálních problémů. Stalo se to v roce 2024, kdy se krajští politici napříč spektrem začali velmi intenzivně zabývat místní veřejnou vysokou školou a působení fakulty se odsunulo do pozadí.
To ale současné vedení kraje opakovat nechce. I proto dělá kroky, které by naopak působení vysokých škol v kraji podpořily. Kromě základních oborů, jako je učitelství nebo zdravotnické obory, by se region měl podle hejtmana Petra Kubise (ANO) zaměřit i na obory, které Karlovarský kraj posunou dál, to znamená nové technologie a podobně.
“Nemáme svojí (vysokou) školu a já jsem hrozně rád, že i pan ministr školství (Robert Plaga, za ANO) to vnímá, a proto velmi intenzivně jednáme. My připravujeme mapovací studii, kterou si pan ministr vyžádal, tak abychom byli schopni v číslech doložit, kolik vlastně absolventů středních škol s maturitním vzděláváním v průběhu deseti až 15 let nám vyjde ze škol a abychom k tomu byli schopní připravit a nadefinovat vysokoškolské obory, které Karlovarský kraj potřebuje,” řekl ČTK hejtman.
Podle něj se chystá rovněž podpis memoranda s pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, které by mělo potvrdit zejména dlouhodobou podporu ze strany Karlovarského kraje fakultě.
Pedagogická fakulta ZČU v současné době provozuje dvě pobočky v Karlovarském kraji, v Chebu a Karlových Varech. V Chebu se vyučuje učitelství na první stupni, v Karlových Varech kinantropologie, obor o pohybové aktivitě v tělesné výchově, sportu, fyzioterapii a rekreaci.
I když aktuální data ze škol v Karlovarském kraji nejsou k dispozici, v minulých letech se region pravidelně řadil mezi kraje s nejvyšším podílem nekvalifikovaných učitelů. Tvořili mezi 11 až 14 procenty, což je výrazně více než je celorepublikový průměr.