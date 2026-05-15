Karlovarský kraj postaví hřiště pro školu ve Staré Roli za 14,1 milionu Kč

Karlovarský kraj postaví víceúčelové hřiště u základní a střední školy v ulici Závodu Míru ve Staré Roli v Karlových Varech. Práce za více než 14 milionů korun začnou a zřejmě i skončí letos. ČTK to řekla krajská radní Hana Žáková (ANO). Škola, kterou navštěvují děti se specifickými potřebami vzdělávání, je poslední krajskou školou bez vlastního sportoviště.
Předpokládaná cena stavby byla 16,9 milionu korun. Do soutěže se podle radní přihlásily tři firmy. "Vyhrála samozřejmě nejnižší nabídka, a ta je v hodnotě 14,1 milionu korun včetně DPH. V nejbližších dnech bude podepsána smlouva, poté do deseti dnů předáme staveniště a samotná výstavba hřiště a úprava okolí by měla být dokončena do 160 dní," řekla Žáková. Práce by tak měly být hotové do konce letošního roku.
V areálu školy vznikne sportovní hřiště se zázemím. To dosud podle Žákové chybělo, děti neměly při tělesné výchově venku kde cvičit. Projekt počítá s hřištěm pro míčové hry, běžeckými drahami, prostorem pro skok do dálky a venkovní posilovnou.
Se školou tvoří jednu organizaci i krajská základní škola ve Vančurově ulici, odkud budou žáci rovněž chodit sportovat na nové hřiště. Budovy školy ve Vančurově ulici ve Staré Roli a další školní objekt ve Svahové ulici v centru Karlových Varů koupil kraj před několika týdny od města. Školská zařízení v nich dlouhodobě provozoval, ale objekty patřily městu. To prodejem obou škol získalo 50 milionů korun, které použije na opravu střechy městských Alžbětiných lázní.
Základní a střední škola Karlovy Vary zastřešuje mateřskou školu, přípravnou první třídu, základní školu, speciální základní školu, praktickou dvouletou střední školu, střední školu a školní družinu. Nabízí také služby speciálně pedagogického centra.