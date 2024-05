ROP severozápad přinesl regionu miliardy korun a také spoustu problémů

Za nedostatky a chyby v předkládaných projektech ROP Severozápad musel Karlovarský kraj zaplatit 308 milionů korun. Od roku 2013 až do roku 2020 tak splácel ze svého rozpočtu zhruba čtyřicetimilionovou sumu. Pokutu za chyby v projektech vyměřila kraji Evropská komise.

Největší korupční kauza v historii

Kauza ROP Severozápad také v březnu 2018 stála místo chebského starostu Petra Navrátila (ČSSD), jeho stranický kolega hejtman Karlovarského kraje a poslanec Josef Novotný skončil v lednu 2015 a ponechal si funkci poslance.

Spolu s dalším poslancem za Karlovarský kraj Jaroslavem Borkou (KSČM) byl sněmovnou vydán v září 2017 k trestnímu stíhání. Oba kvůli svému působení v ROP Severozápad. Spolu s nimi jsou ještě obviněni Jakub Pánik (člen výboru ROP Severozápad, Tomáš Hybner (bývalý náměstek karlovarského primátora a krajský zastupitel) a Miloslav Čermák (bývalý náměstek hejtmana Karlovarského kraje).

Navíc soudní řízení je v tomto případě běh na dlouhou trať. Kauzou se zabývá soud v Litoměřicích. „Jedná se o jednu z největších korupčních kauz v české historii, a to jednak svým finančním rozsahem, jednak počtem zapojených lidí, ale též tím, že byla řešena na úrovni Evropské unie a ohrozila čerpání tzv. eurofondů,“ okomentoval situaci Petr Leyer, právník a člen správní rady nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI), která se podílela na odhalení nekalých praktik aktérů kauzy.

Ostře sledované projekty

Karlovarský kraj navíc musel řešit řadu potíží s problematickými projekty. Mezi ně patřila například rekonstrukce Becherovy vily v Karlových Varech, modernizace sokolovské integrované střední školy technické a ekonomické (ISŠTE), modernizace přístrojového vybavení karlovarské nemocnice nebo Centrum technického vzdělávání v Ostrově.

Stavba roku Karlovarského kraje. Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech.

Pokud jde o přestavbu historické Becherovy vily na interaktivní galerii, kraj na ní získal dotaci ve výši 77 milionů korun. Problém je ale v tom, že neuhlídal dodavatele, který zabudoval jiné sociální zařízení. Pokuta v tomto případě dosáhla částky 1,2 milionu korun.

Nová budova Integrované střední školy technicko -ekonomické (ISŠTE) v Sokolově postavená za 400 milionů.

V případě sokolovské školy ISŠTE vzbudil pozornost kontrolorů požadavek, resp. subjektivní kritérium – jak skloubit stavbu s výukou. Zakázku v tomto případě vyhrál až druhý v pořadí, nabídka vítězné firmy byla o 19 milionů korun nižší.

Jenomže cena měla v hodnocení jen 60 procentní váhu, zachování výuky bylo ohodnoceno na 30 procent a záruka za dílo na deset procent. Navíc se nedochovaly protokoly, které vypisovali členové komise. Pikantní je, že právě na téhle škole býval ředitelem karlovarský hejtman Josef Novotný. Projekt přišel na 341 milionů korun, dotace činila 290 milionů.

Nová budova Střední průmyslové školy v Ostrově vznikla v rámci projektu Centra technického vzdělávání (CTV).

Ani další projekt na stavbu Centra technického vzdělávání v Ostrově nebyl bez problémů. Tady kraj hned dvě ze tří přihlášených firem ze soutěže vyloučil a tak měl vítězný Metrostav cestu k zakázce volnou.

Evropský úřad pro boj s podvody se podivil nad tím, že během přípravy stavby se měnila kritéria. Původně měla hrát z 90 procent roli cena a z 10 procent záruka za jakost. Potom ale krajská rada váhu kritérií změnila - 60 procent cena a 40 procent tzv. plán plnění veřejné zakázky.

Co tímto plánem politici mysleli a proč poměr kritérií měnili si ale nikdo nedokázal vzpomenout. Celý projekt přišel na 401 milionů korun, z toho dotace z EU činila 341 milionů (finanční údaje o dotacích jsou převzaté z webu dotaceeu.cz)

Kraj jako poškozený v trestních řízeních

V současnosti už snad kraj nemusí řešit žádného „kostlivce“ ve skříni. Pokuty a nedoplatky jsou vyrovnané. Jediné co zbývá je, suma 374,7 milionu korun, které kraj požaduje jako náhradu škody jako poškozený v trestních řízeních vedených v souvislosti s čerpáním dotací z ROP Severozápad a poslední sankce vůči dvěma projektům krajské nemocnice.

„Karlovarský kraj se jako poškozený přihlásil prostřednictvím svého právního zástupce k uplatnění nároku na náhradu škody v celkové výši 374.729.927,77 Kč. Vzhledem k tomu, že je v této věci vedeno trestní řízení, není Karlovarský kraj oprávněn poskytovat bližší informace,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Čmoková.

Nemocnice Karlovy Vary.

Kraj podle ní ještě vede právní obranu proti finančním postihům stanoveným na základě zjištění u projektů realizovaných v rámci ROP s názvem Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN a Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech.

Otázkou tak zůstává, na kolik bude kraj při této obraně úspěšný, dlouhá doba obrany není zárukou vítězství. Přesvědčil se o tom například Cheb.

Lavičky v nově zrekonstruovaném areálu na levém břehu řeky Ohře v Chebu.

Právě sankce, které se dlouho vyřizovaly, zatížily před několika lety rozpočet města Chebu. Ač se samotný projekt na využití levého břehu řeky Ohře setkal s mimořádně kladným přijetím veřejnosti, v roce 2021 muselo město zaplatit pokutu 28 milionů korun za porušení dotačních pravidel. Přitom město se proti ní odvolalo už v roce 2015. Projednávání trvalo šest let. Třísettisícovou pokutu pak město dostalo v případě stejného projektu za výběr konkrétních laviček. O sankci z roku 2016 rozhodoval Nejvyšší správní soud na jaře 2021.

Když úřední šiml zařehtá

Problémy s dotacemi ale nepůsobily jen chyby v projektech nebo zištnost některých politických představitelů, občas si důkladně zařehtal i úřednický šiml ve službá EU. Jako například v železniční dopravě.

Motorové vozy řady 844 nazývané Regioshark pořídil Karlovarský kraj z dotace od ROP Severozápad. Jenže vlaky pořízené na severozápadě Čech nemohly jezdit do jiné oblasti. A tak cestující, kteří se těšili na klidnou jízdu například z Chebu do Plzně byli nepříjemně překvapeni, když museli přesedat v Plané u Mariánských Lázní.

České dráhy představují v Karlovarském kraji motorový vlak Regioshark.

„Jedná se bohužel o nutnost, vyvolanou čerpáním prostředků na pořízení vozidel z Regionálního operačního programu NUTS Severozápad. Vozidlo může podle pravidel jezdit pouze deset procent výkonu mimo dotační území,“ uvedl v roce 2013 Petr Navrátil, tehdejší náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro dopravu a zároveň předseda ROP Severozápad.

Evropská dotace na soupravy RegioShark činila 227 milionů korun. České dráhy jich pro Karlovarský kraj pořídily celkem osm.

Levý břeh Ohře lidé vyhledávají

Díky podpoře Evropské unie se v Chebu změnilo celé Poohří. Dříve z větší části zanedbaná část města pod Chebským hradem se postupně proměnila ve sportovní a rekreační areál. První vlaštovkou byla krajinná výstava, která se v roce 2006 konala na pravém břehu Ohře těsně pod hradbami. Cheb na projektu spolupracoval s městem Marktredwitz

„Už tehdy jsme chtěli upravit i levý břeh. Bohužel, vstoupili jsme do Unie právě uprostřed plánovacího období a požadovaná suma už nebyla k dispozici. Proto jsme projekt na revitalizaci této části Poohří museli odsunout,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil, který tehdy za projektem stál.

Chebský sportovní areál

Levý břeh řeky zarostlý nálety se dočkal o sedm let později. Na místě zchátralého stadionu dnes stojí nové multifunkční hřiště se zlatou dráhou, ve stráni vyrostlo moderní lanové centrum, nechybí další samostatná sportoviště, pikniková loučka s venkovními grily a lavičkami. Dodatečně vyrostl i prostor pro tréninky lukostřelců. Projekt za 171 milionů korun byl z větší části financován v rámci strukturálních fondů Evropské unie z ROP Severozápad.

„Díky podpoře Evropské unie se nám podařilo vytvořit vedle odpočinkové a okrasné také sportovní zónu. Celé to území je tak velmi pestré, každý si zde najde, co ho baví. Dlouho opomíjená část města se tak mohla vrátit k původnímu historickému významu a funkčnímu využití. Protože už dávno před válkou bylo Poohří pro Chebany cílem vycházek a zábavy,“ konstatoval Pospíšil. A když se nyní, s odstupem několika let ohlédne, vidí prý kus dobře odvedené práce.

„Přestože zpočátku obyvatelé města projekt vnímali poměrně skepticky, dnes už si většina z nich nedovede Cheb bez Krajinky představit. Krajinka dnes žije, lidé tu tráví tu velkou část svého volného času. Celou tu oblast si vzali za svou a na případný vandalismus jsou velmi citliví. A to mne nesmírně těší,“ dodal.

Současně s otevřením sportovního areálu se v témže roce konala na protějším břehu řeky druhá krajinná výstava pod názvem „Příroda a historie Cheb 2013“. Tentokrát Cheb spolupracoval s německým městem Tirschenreuth. V dalších letech pokračovaly úpravy lokality od hráze nádrže Skalka až k vyhlídce Egerwarte, kudy vede jedna z nejvytíženějších turistických cest do Františkových Lázní.

Meandr a Rolava jsou stále v obležení

Dva projekty zaměřené na volnočasové aktivity podpořila EU v Karlových Varech. Na obou vznikly asfaltové dráhy, kde se denně při slušném počasí prohánějí lidé na in-line bruslích či cyklisté.

Bruslaři na inline dráze v karlovarském areálu Meandr Ohře

V dlouhodobě nevyužívané lokalitě někdejšího areálu zahradnictví tak vznikl Meandr Ohře. „Rozloha volnočasového parku s hřišti je přibližně 8,6 hektaru. Vznikly zde jak herní prvky pro děti, tak pískové hřiště například pro plážový volejbal i asfaltová dráha o délce 930 metrů,“ popsal proměnu bývalého brownfieldu mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Projekt podle návrhu Ekologické dílny Brno zahrnoval i víceúčelovou stezku mezi městskými částmi Rybáře a Stará Role, která vede od Dolní Kamenné přes Čankovskou a podél Rolavy až ke křižovatce ulic Mlýnská a Bratří Čapků. Je dlouhá téměř 1,2 kilometru. Celý projekt přišel na 33,8 milionu korun a dotaci činila 28,7 milionu korun.

Asfaltový okruh v areálu koupaliště Rolava využívají bruslaři.

Druhou významnou akcí byla modernizace areálu přírodního koupaliště Rolava. Díky dotaci se podařilo vybudovat nové zázemí, v němž našli místo vodní záchranáři, pro návštěvníky vzniklo sociální zařízení – WC a sprchy i objekt převlékáren. I v areálu Rolavy díky dotaci vznikla dráha využitelná například vyznavači jízdy na in-line bruslích. Měří 1,3 kilometru. Modernizace Rolavy přišla na 55,5 milionu korun a dotace činila 47,1 milionu.

První, a v Chebu

Ojedinělé muzeum za evropské peníze vzniklo na náměstí Krále Jiřího v Chebu, tedy přímo v jeho historickém centru. Retromuzeum sídlí od roku 2015 v prostorách bývalého železářství.

Design a životní styl 60. až 80. let minulého století uvidí lidé v novém chebském Retromuseu. Na snímku kurátorka výstavy Daniela Kramerová.

S myšlenkou na jeho založení přišel ředitel Galerie výtvarného umění Marcel Fišer. Od návštěvy Muzea NDR v Berlíně a stejně zaměného muzea v Drážďanech přemýšlel o samostatné muzejní expozici v podobném duchu v České republice. Když se pak železářství odstěhovalo ze sousedství galerie, pro svůj nápad nadchl i vedení radnice.

Celý projekt přišel na 15,2 milionu korun, z toho dotace EU činila 12,9 milionu. Retro muzeum pravidelně pořádá nejrůznější akce, jeho nabídka dokáže přilákat návštěvníky. Když se zpráva o založení muzea objevila, lidé sem sami začali nosit nejrůznější exponáty.