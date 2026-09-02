Karlovarský kraj pronajme zámeček v Dalovicích waldorfské škole

Kraj pronajme nevyužitý zámeček v Dalovicích na Karlovarsku na deset let Waldorfské základní škole a mateřské škole Wlaštovka Karlovy Vary. Podle předpokladů by tam výuka mohla začít od příštího školního roku.
Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO). Zámeček v minulosti sloužil Střední zemědělské škole Dalovice, ta se ale v roce 2019 sloučila s chebskou. Objekt od té doby ležel ladem.
Pronájem zámečku škole schválili krajští radní. "My jsme se s Waldorfskou školou dohodli na ročním nájmu 95.000 Kč s tím, že pokud tam budou provádět nějaké investice, budou jim samozřejmě odečteny potom z nájmu, protože to jsou investice do majetku Karlovarského kraje," řekl Hurajčík. Stav objektu podle něj není ideální, potřebné investice mohou dosáhnout několika milionů korun.
V zámeckém areálu je i botanická zahrada, která byla dříve součástí zemědělské střední školy. Odstěhování školy zahrada přežila díky práci dobrovolníků, kteří se o ni starají. Podle Hurajčíka kraj připravuje záměr, který by se měl týkat i této části areálu.
Zájem o zřízení církevní školy v Karlovarském kraji, kde zatím takové zařízení chybí, projevilo v roce 2020 plzeňské biskupství. K dohodě ale od té doby nedošlo.