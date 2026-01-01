První vloupačku vyřešili policisté rychle, vyjížděli také kvůli pyrotechnice

Autor: jis
  13:02aktualizováno  13:02
Krátce po půlnoci v Kraslicích pyrotechnika vážně zranila teprve šestnáctiletého mladíka, který ji sám odpaloval. Během silvestrovských oslav řešili policisté v Karlovarském kraji zhruba dvacítku oznámení souvisejících s používáním zábavní pyrotechniky. Nečekaně rychle vyřešili případ vloupání do bufetu v Sokolově.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

S příchodem roku 2026 šestadvacetiletý muž údajně vnikl do rychlého občerstvení, které prý prohledal a odcizil z něj různé věci. Ty poté při útěku z místa postupně poztrácel. Policisté společně s psovodem muže po chvíli zadrželi, když se před nimi schovával za nedalekým obchodním domem.

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

V průběhu posledního dne roku 2025 a následné silvestrovské noci přijali karlovarští policisté 261 oznámení na lince tísňového volání. Ve srovnání s posledními silvestrovskými oslavami bylo přijato o 24 oznámení více.

Sníh komplikoval dopravu

Pozemní komunikace v Karlovarském kraji zasypal sníh, který zejména během posledního dne roku 2025 komplikoval dopravu. „Během dne tak policisté řešili drobné dopravní nehody, kterých bylo téměř 40. Naštěstí se všechny obešly bez vážného zranění,“ uvedl mluvčí policie Karlovarského kraje Jakub Kopřiva.

Ve většině případů se jedná o dopravní nehody, kdy vozidlo sjelo mimo pozemní komunikaci a tam se případně převrátilo na střechu. Poblíž Ostrova došlo k dopravní nehodě mezi vozidlem a autobusem, taktéž se jednalo o tzv. „plechy“ a tato nehoda se také naštěstí obešla bez zranění.

Kraslice (červeně), Sokolov (modře) – orientační místa nehod

Kraslice (červeně), Sokolov (modře) – orientační místa nehod

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve...

Brno mění přístup k bezohledným řidičům, první úsekové měření spustí nejdřív v létě

Kníničskou ulici v Brně chtějí jihomoravští silničáři opravit do červencové...

Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě. Jedná se o první ulici, kde by město chtělo měření spustit. Jakékoliv instalaci těchto radarů se dosud bránilo, což...

1. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Oslavy silvestra v Karlovarském kraji byly poměrně klidné, podobně jako loni

ilustrační snímek

Silvestrovské a novoroční oslavy v Karlovarském kraji hodnotí hasiči podobně jako loni spíše jako klidnější, práci jim spíše přidělával nárůst počtu dopravních...

1. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Vyhořelá zábavná pyrotechnika na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 1. ledna 2026  12:38

První miminko roku v Pardubickém kraji je Kristýna z Ústí nad Orlicí

ilustrační snímek

První miminko letošního roku v Pardubickém kraji se narodilo v Orlickoústecké nemocnici. Je jím holčička Kristýna. Rodiče pocházejí z Ústí nad Orlicí, uvedla...

1. ledna 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

První miminko roku v hradeckém kraji je holčička Marie

ilustrační snímek

V hradeckém kraji se jako první miminko roku narodila holčička. Rodiče jí dali jméno Marie. Na svět jí pomohli porodníci v nemocnici v Náchodě, uvedla mluvčí...

1. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Silvestrovské oslavy v Plzni skončily také amputací části prstu a popáleninami

Plzeňští městští policisté vyjížděli ke zhruba desítce případů odpalování...

Záchranáři v Plzeňském kraji během silvestrovské noci ošetřovali muže, u nějž museli amputovat článek prstu. U dalšího potom ošetřovali popáleniny prvního stupně. Městští policisté vyjížděli ke...

1. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Co se objeví v Praze v roce 2026? Těšte se na nový most i velký sportovní svátek

Sdílené koloběžky už z pražských ulic zmizely.

Přehled novinek začneme pozitivně. Velkým pražským tématem je doprava a tu zásadně ovlivní nová zkratka z Dvorců na Zlíchov.

1. ledna 2026

Praha-Kunratice

Praha-Kunratice

Dolování oděvů z kontejneru

vydáno 1. ledna 2026  11:46

V Olomouckém kraji zemřelo na silnicích za uplynulý rok 24 lidí, v prosinci dva

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji zemřelo na silnicích při dopravních nehodách v uplynulém roce celkem 24 lidí. Za prosinec mají nehody dvě oběti, řekl dnes ČTK krajský...

1. ledna 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Úklidové čety vyjely po silvestru v Praze už v noci. Ráno bylo skoro hotovo

Praha slavila příchod nového roku. Nad ránem vyjely do ulic úklidové čety. (1....

Hlavní místa silvestrovských oslav v Praze, jakými jsou Staroměstské a Václavské náměstí, uklidila Technická správa komunikací (TSK) už před devátou hodinou ranní. Ve stejnou dobu ukončili uklízeči...

1. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Při nehodách zemřelo loni v Libereckém kraji 20 lidí, o dva víc než předloni

ilustrační snímek

V Libereckém kraji zemřelo loni při dopravních nehodách podle předběžných informací policie a ČTK 20 lidí, což je o dva víc než v roce 2024. Nejtragičtějším...

1. ledna 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

První dítětem narozeným na jižní Moravě je letos Laura ve Znojmě

ilustrační snímek

Prvním dítětem narozeným na jižní Moravě se letos stala holčička Laura. Na svět přišla v porodnici ve Znojmě ve 3:45. ČTK to řekla mluvčí Jihomoravského kraje...

1. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.