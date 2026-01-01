První vloupačku vyřešili policisté rychle, vyjížděli také kvůli pyrotechnice

S příchodem roku 2026 šestadvacetiletý muž údajně vnikl do rychlého občerstvení, které prý prohledal a odcizil z něj různé věci. Ty poté při útěku z místa postupně poztrácel. Policisté společně s psovodem muže po chvíli zadrželi, když se před nimi schovával za nedalekým obchodním domem.
Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo
V průběhu posledního dne roku 2025 a následné silvestrovské noci přijali karlovarští policisté 261 oznámení na lince tísňového volání. Ve srovnání s posledními silvestrovskými oslavami bylo přijato o 24 oznámení více.
Sníh komplikoval dopravu
Pozemní komunikace v Karlovarském kraji zasypal sníh, který zejména během posledního dne roku 2025 komplikoval dopravu. „Během dne tak policisté řešili drobné dopravní nehody, kterých bylo téměř 40. Naštěstí se všechny obešly bez vážného zranění,“ uvedl mluvčí policie Karlovarského kraje Jakub Kopřiva.
Ve většině případů se jedná o dopravní nehody, kdy vozidlo sjelo mimo pozemní komunikaci a tam se případně převrátilo na střechu. Poblíž Ostrova došlo k dopravní nehodě mezi vozidlem a autobusem, taktéž se jednalo o tzv. „plechy“ a tato nehoda se také naštěstí obešla bez zranění.
Kraslice (červeně), Sokolov (modře) – orientační místa nehod
