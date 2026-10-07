Karlovarský kraj a ministerstvo obrany dolaďují smlouvy o převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát. Stát získá bezplatně jak letiště samotné, tak většinu movitých věcí, které používala krajská společnost s ručením omezeným Letiště Karlovy Vary. Stát pak přislíbil zachování provozu mezinárodního letiště a rozšíření a prodloužení přistávací dráhy. Krajští zastupitelé by měli smlouvy schvalovat 19. října, řekl dnes novinářům hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).
"Je to ve fázi, že jednáme skoro obden a že se blížíme do finále. Bylo jednání jak na ministerstvu obrany, tak včera i tady na krajském úřadu on-line. Řešíme to samozřejmě ve dvou parametrech. Jedno je převedení nemovitých věcí, kde se finalizuje smlouva, a dnes jsme v radě schválili nákup i movitých věcí od našeho s. r. o. (Letiště Karlovy Vary). My budeme kupovat zejména věci bezpečnostního charakteru, například bezpečnostní rámy, rentgeny a tak dál, plus třeba i hasičská vozidla, která následně budeme převádět státu v rámci celého toho procesu převodu letiště," popsal současné kroky hejtman Kubis.
Po získání souhlasu krajských zastupitelů bude smlouvy schvalovat i ministerstvo obrany, které by je mělo podle současných dohod do konce října předložit vládě. Letiště v Karlových Varech by mělo začít fungovat pod správou státu, konkrétně státní firmy LOM (Letecké opravny Malešice) od 1. ledna. Samotná krajská s. r. o. Letiště Karlovy Vary následně zanikne.
Podle hejtmana zbývá například ještě dokončit znalecký posudek, který ohodnotí cenu nemovitých věcí letiště a dokončit smlouvy, které by například měly zavázat stát, do kdy by ranvej měl začít modernizovat.
Karlovarský kraj zároveň předá ministerstvu celý projekt rozšíření a prodloužení dráhy. Ten se musí už jen dopracovat do podoby realizačního projektu. Odhadované náklady na rozšíření dráhy jsou zhruba 1,3 miliardy korun.