Až 3,5 milionu pro jeden klub. Karlovarský kraj posiluje podporu sportu

Valentýna Bílá
  8:32aktualizováno  8:32
Karlovarský kraj letos podpoří sportovní kluby v regionu částkou 40 milionů korun. Peníze půjdou na pravidelnou přípravu dětí, mládeže i handicapovaných sportovců a pomůže klubům zvládnout každodenní fungování.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Eret, MAFRA

Cílem programu je udržet sport dostupný napříč regionem a vytvořit stabilní podmínky pro dlouhodobou práci s mladými sportovci.

„Sport je nedílnou součástí zdravého vývoje dětí a mladých lidí. Přispívá k jejich fyzické kondici, podporuje socializaci a učí je zdravému sebevědomí i respektu k pravidlům. Proto považujeme za důležité, aby kluby měly jistotu podpory a mohly se primárně soustředit na práci s dětmi a mládeží,“ uvedla Hana Žáková, radní pro oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy.

Do programu se mohly zapojit organizace věnující se nejrůznějším sportům od fotbalu či hokeje až po florbal, tenis nebo volejbal. Musejí se však systematicky věnovat sportovní přípravě a mít nejméně 10 svěřenců.

Zájem byl mezi kluby veliký. Celkem bylo zaevidováno více než 220 žádostí. Každá z nich prošla kontrolou z hlediska splnění podmínek, bezdlužnosti i případných duplicit. U jednoho žadatele mohla dotace dosáhnout až 3,5 milionu korun, nejméně pak šlo zažádat o 10 tisíc.

„Podpora směřuje do klubů napříč celým regionem – od menších oddílů až po sportovní organizace, jako jsou například FC Slavia Karlovy Vary, Florbal Vary, FC Viktoria Mariánské Lázně, HC Baník Sokolov nebo FK Hvězda Cheb. Finanční prostředky mohou využít například na vybavení, pronájmy sportovišť, dopravu na soutěže, práci trenérů či zdravotní prohlídky,“ vyjmenovala mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Až 3,5 milionu pro jeden klub. Karlovarský kraj posiluje podporu sportu

V Plzni začala největší sportovní akce pro veřejnost Sportmania 2023. (12....

Karlovarský kraj letos podpoří sportovní kluby v regionu částkou 40 milionů korun. Peníze půjdou na pravidelnou přípravu dětí, mládeže i handicapovaných sportovců a pomůže klubům zvládnout každodenní...

1. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Spolek oživuje sál Schichtových závodů v Ústí, o smlouvu usiloval několik let

Společenský sál v areálu Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem v...

Administrativní budova původních Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem, známých později jako Setuza, patřila ještě nedávno k objektům, jejichž další existence byla nejistá. Zdejší...

1. března 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

S vodou pomůže Aleš. Zásobování Šternberka a okolí posílí nádrže za desítky milionů

ilustrační snímek

Výstavba nového zemního vodojemu začala v těchto dnech ve Šternberku. Zařízení poslouží k zásobování nejen samotného města, kde vylepší stabilitu dodávek zejména v jižní a západní části, ale také...

1. března 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Pod zemí exponáty, nahoře vzdělávání. Hlučín chce zachránit dotaci na depozitář

Vizualizace nového depozitáře Muzea Hlučínska

Třicetimilionový úvěr na stavbu depozitáře Muzea Hlučínska schválili hlučínští zastupitelé. V rozpočtu pro letošní rok totiž na investici nezbyly peníze, je však nutné ji zahájit, jelikož Hlučínští...

1. března 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Co se nepodařilo v reálu, to se daří aspoň na obrazovce počítače. Rusové dobyli Hostomel

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný a bývalý mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček...

Výročí války lze „slavit“ nejrůznějšími způsoby. Když se nedaří plnit cíle „speciální vojenské operace“ v terénu, máte možnost si zvítězit alespoň v počítačové hře. Slyšeli jste už o Hostomel Heroes?

1. března 2026

Lidé v Brně mohou ode dneška zdarma využívat sdílená kola, platí za ně město

ilustrační snímek

Lidé v Brně mohou ode dneška zdarma využívat sdílená kola, takzvaný bikesharing bude opět podporovat město. Do projektu investuje 4,8 milionu korun, tedy...

1. března 2026  2:20,  aktualizováno  2:20

Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku se v dnešním referendu vyslovili proti stavbě větrných elektráren v katastru obce. Hlasování je platné a pro obec závazné, řekla...

28. února 2026  22:09,  aktualizováno  22:09

Pád malého sportovního letadla na Lounsku byl pro pilota tragický

ilustrační snímek

U Panenského Týnce na Lounsku dnes odpoledne havarovalo nedaleko místního letiště malé sportovní letadlo. Pro pilota letadla měla nehoda tragické následky. Na...

28. února 2026  21:44,  aktualizováno  21:44

Na středočeských silnicích dnes zemřeli dva motocyklisté

ilustrační snímek

Ve středních Čechách dnes zemřeli dva motocyklisté, kteří využili slunečného počasí a vyrazili na silnice. Jeden nepřežil náraz do domu u Poděbrad na...

28. února 2026  20:26,  aktualizováno  20:26

USA a Izrael zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Úřady již hlásí stovky obětí

Kouř se stoupající po íránském raketovém útoku na hlavní velitelství 5. flotily...

Izrael se Spojenými státy začaly vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o odstranění existenční hrozby a vyzývá Íránce ke svržení režimu. Washington chce zabránit Teheránu v...

28. února 2026  21:35

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Svatá Hora v Příbrami se v březnu duchovně spojí s Íránem

ilustrační snímek

Svatá Hora v Příbrami se v březnu duchovně spojí s Íránem. Jde o pokračování projektu Modlitba za bezpečný svět, který vznikl v roce 2020 v pražském Bubenči a...

28. února 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Dvě smrtelné nehody mladých motocyklistů. Oba zahynuli po nárazu

Při nehodě v zatáčce u Poděbrad vyjel mladý řidič mimo vozovku a narazil do zdi...

Ve středních Čechách došlo v sobotu odpoledne hned ke dvěma velmi podobným smrtelným nehodám motocyklistů. V zatáčce u Poděbrad vyjel mladý řidič mimo vozovku a narazil do zdi domu. Druhá nehoda se...

28. února 2026  19:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.