Cílem programu je udržet sport dostupný napříč regionem a vytvořit stabilní podmínky pro dlouhodobou práci s mladými sportovci.
„Sport je nedílnou součástí zdravého vývoje dětí a mladých lidí. Přispívá k jejich fyzické kondici, podporuje socializaci a učí je zdravému sebevědomí i respektu k pravidlům. Proto považujeme za důležité, aby kluby měly jistotu podpory a mohly se primárně soustředit na práci s dětmi a mládeží,“ uvedla Hana Žáková, radní pro oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy.
Do programu se mohly zapojit organizace věnující se nejrůznějším sportům od fotbalu či hokeje až po florbal, tenis nebo volejbal. Musejí se však systematicky věnovat sportovní přípravě a mít nejméně 10 svěřenců.
Zájem byl mezi kluby veliký. Celkem bylo zaevidováno více než 220 žádostí. Každá z nich prošla kontrolou z hlediska splnění podmínek, bezdlužnosti i případných duplicit. U jednoho žadatele mohla dotace dosáhnout až 3,5 milionu korun, nejméně pak šlo zažádat o 10 tisíc.
„Podpora směřuje do klubů napříč celým regionem – od menších oddílů až po sportovní organizace, jako jsou například FC Slavia Karlovy Vary, Florbal Vary, FC Viktoria Mariánské Lázně, HC Baník Sokolov nebo FK Hvězda Cheb. Finanční prostředky mohou využít například na vybavení, pronájmy sportovišť, dopravu na soutěže, práci trenérů či zdravotní prohlídky,“ vyjmenovala mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.