Karlovarský kraj uvolní 30 milionů Kč na podporu filmových produkcí

Karlovarský kraj vypíše dotační program na podporu tvůrců audiovizuálního obsahu, kteří se rozhodnou natáčet v kraji. Nabídne až 30 milionů korun. Zatímco dříve byla podpora jednotlivých filmových a televizních projektů na základě individuálních žádostí, nyní by měly takzvané filmové vouchery dostat jasná pravidla, která budou předvídatelná pro filmové a televizní produkce. ČTK to řekl krajský radní Erik Klimeš (ANO).
"Připravili jsme dotační program pro společnosti, které se zabývají vytvářením audiovizuálních děl. V programu bude alokováno 30 milionů Kč. Tyto společnosti budou moci žádat o částku mezi 500.000 až dvěma miliony korun podle druhu audiovizuálního díla, pokud dílo bude z významné části natočeno v Karlovarském kraji," uvedl Klimeš.
"Jsme inspirováni podobnými programy, které už byly vyhlášeny i v jiných krajích. Očekáváme propagaci kraje jako takového a samozřejmě předpokládáme, že podstatná část těchto prostředků a možná i větší část bude utracena produkcemi v Karlovarském kraji, protože budou čerpat služby od našich podnikatelů," doplnil Klimeš.
Za projekt konečného žadatele se pro účely dotačního programu bude považovat část výroby audiovizuálního díla, která bude realizována na území Karlovarského kraje, a to pouze část tvořená vlastním natáčením a postprodukcí, nikoli vývojem. Předmětem dotace nemůže být pouze postprodukce. Podpořeny budou hrané celovečerní filmy, celovečerní dokumenty, ale i projekty pro on-line nebo televizní vysílání. Největší podporu až 90 procent uznatelných nákladů budou mít celovečerní dokumenty.
V pravidlech dotačního programu jsou i pojistky, aby dotace nebyly využity na nevhodné účely. Nelze tak například podpořit díla, která otevřeně schvalují násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost nebo jsou pornografické povahy. Dotace nelze využít ani na výrobu turistických, propagačních, reklamních či instruktážních děl, pořady financované politickými stranami a hnutími a propagující nebo taková díla, která poškozují dobré jméno Karlovarského kraje.
Karlovarský kraj byl díky své pestrosti v minulosti častým cílem filmařů. Na jedné straně nabízí kulisy lázeňských i historických měst, ale i drsné podhorské a horské lokality. V kraji se tak natáčely hollywoodské trháky jako bondovka Casino Royale nebo Poslední prázdniny, seriály pro Netflix jako Kadáver nebo Armáda lupičů, ale i české filmy a seriály. Jednu z největších rolí si zahrály Karlovy Vary v závěru klasické komedie Vrchní, prchni, kde číšníci honí falešného vrchního lázeňskými kolonádami. V posledních letech Karlovarský kraj sloužil i jako kulisy seriálů Rapl a Já, Mattoni nebo filmů jako Schmitke.