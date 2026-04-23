Karlovarský kraj vydal pokračování průvodce po archeologických lokalitách

Karlovarský kraj vydal pokračování Průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji. Brožura mapuje 15 nalezišť dokumentujících dějiny kraje od konce poslední doby ledové až do poloviny minulého století. Průvodce vznikl spoluprací archeologů krajských muzeí, Národního památkového ústavu, spolku Terra Incognita a dalších.
Publikace navazuje na podobného průvodce, který vyšel v roce 2007. Podle krajské radní pro oblast kultury Gabriely Dostálové (ANO) přináší nejen další zajímavé informace o známých archeologických lokalitách, ale také představuje méně známá místa, která stojí za pozornost. Publikace je tak určena nejen odborníkům, ale může zaujmout i návštěvníky kraje nebo místní obyvatele, řekla Dostálová.
Publikace vyšla v nákladu 2000 kusů. Zájemci si ji mohou vyzvednout například na recepci budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Celkem 15 popsaných lokalit začíná Vysokým kamenem u Kraslic na Sokolovsku, v jehož okolí žili lovci a sběrači už 11.500 až 9600 let před naším letopočtem. Pokračuje přes pravěká naleziště šperků a místa dokreslující středověký život v regionu až k nálezům dokumentujícím historii po druhé světové válce.
Podle Filipa Prekopa ze spolku Terra Incognita má Karlovarský kraj z pohledu archeologie několik zvláštností. "Docházelo tady opakovaně k redefinování hranic a vlivů kontroly. Následně tou relativně komplikovanou morfologií zde osídlení a život nebyl tak jednoduchý, takže byl citlivý na stresy zvenčí, to znamená přírodní katastrofy nebo právě společenské otřesy celoevropské. Docházelo k opuštění celých oblastí a pak znova k osídlení," řekl dnes ČTK Prekop.
Karlovarský kraj podle Prekopa disponuje asi největším počtem obcí, které po válce prakticky zmizely. Zároveň je zde je nejvíce pozůstatků pracovních táborů z 50. let minulého století. I to jsou podle Prekopa památky, které by neměly zůstat zapomenuty a lidé by se měly připomínat, protože dokládají pohnutou historii Karlovarského kraje.