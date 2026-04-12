Karlovarský kraj využije přebytek z loňska mimo jiné i na nákup nemovitosti

Karlovarský kraj rozdělí druhou část přebytku hospodaření z loňského roku mezi rezervy, nákup objektu pro sociální služby, silnice, ale i pro sportovní kluby. Loňské hospodaření Karlovarského kraje skončilo s přebytkem zhruba 1,2 miliardy korun, přičemž první část, přes 600 milionů korun, zastupitelé rozdělili už v únoru. I o druhé části přebytku ve výši zhruba 560 milionů korun musí ještě rozhodnout zastupitelé, řekl ČTK hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).
"Je důležité říci, že velká část půjde do silnic, to znamená na opravy silnic druhých a třetích tříd, to je částka zhruba kolem 81 milionů Kč. Dalších 200 milionů bychom chtěli přesunout do Fondu budoucnosti, tak jako každý rok. Více než třemi miliony korun počítáme s navýšením finančních prostředků pro sportovce. Je to na individuální dotace," uvedl Kubis.
Další částka 25 milionů korun poputuje podle něj na základě dohody z předchozího roku na dofinancování sociálních služeb v Karlovarském kraji. "Dále počítáme s částkou 177 milionů Kč, pokud to samozřejmě schválí zastupitelstvo, na nákup nemovitosti a je to vlastně lázeňský dům Toscana," dodal Kubis.
Návrh na nákup bývalého lázeňského domu Toscana na okraji Karlových Varů vznikl po jednání s městem Karlovy Vary. Bývalý lázeňský hotel sloužil dlouho jako soukromá střední škola zejména pro zahraniční studenty, ale v poslední době je bez využití. Zatímco město nechce, aby objekt v soukromém vlastnictví chátral nebo byl využit například pro ubytovnu, kraj zase hledá náhradu za zařízení pro seniory a zdravotně postižené v Perninku.
Podle hejtmana si kraj spočítal, že nákup nemovitosti i s případnou rekonstrukcí za 70 až 100 milionů korun by vyšel levněji, než stavět nové sociální zařízení takzvaně na zelené louce. Zároveň kraj jedná s městem Pernink o kompenzaci, protože přesunem sociálního zařízení z obce do Karlových Varů by Pernink přišel o část příjmů.
Karlovarský kraj hospodaří s přebytkem prakticky každý rok. Důvodem jsou nerealizované nebo v čase posunuté investice nebo vyšší příjmy, než očekával schválený rozpočet. Přebytek se pak na začátku následujícího roku vždy přerozděluje, přičemž velká část zůstává v rezervě ve Fondu budoucnosti na financování zásadních rozvojových projektů kraje.