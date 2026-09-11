Karlovarský kraj za pololetí ztratil 810 obyvatel, nejvíc lidí ubylo na Chebsku

Počet obyvatel Karlovarského kraje letos za první pololetí klesl o 810 lidí. V regionu víc lidí zemřelo, než se narodilo. Takto vzniklý rozdíl nedokázal vykompenzovat ani přírůstek vzniklý stěhováním do kraje. Na konci června žilo v Karlovarském kraji 291.217 obyvatel. Počet lidí v kraji tak dlouhodobě klesá, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Úbytek obyvatel zaznamenaly všechny tři okresy Karlovarského kraje. Nejvyšší byl na Chebsku, kde ubylo 395 lidí, z toho 318 rozdílem mezi počtem zemřelých a narozených a dalších 77 lidí ubylo stěhováním.
Jen o málo nižší úbytek lidí mělo Sokolovsko, celkem 325. Přirozeným úbytkem klesl počet obyvatel o 287 a stěhováním o dalších 38 lidí.
Částečně jiná situace byla na Karlovarsku. I tam sice lidí ubývá tím, že jich více zemře, než se narodí, a to o 363, ale stěhováním přibylo 273 lidí. Celkový úbytek tak byl 90 lidí.
V Karlovarském kraji, zejména na Chebsku a Karlovarsku ovlivňuje pohyb obyvatelstva to, že v těchto okresech žije velká komunita ukrajinských uprchlíků, z nichž se část postupně vrací do své domoviny.
Celkem se v Karlovarském kraji za prvních šest měsíců letošního roku živě narodilo 824 dětí. Za stejnou dobu ale 1792 lidí zemřelo. Do kraje se pak přistěhovalo 3060 lidí, přičemž 2902 z něj naopak odešlo. Stěhováním tak počet obyvatel kraje stoupl o 158.
Z 824 narozených dětí v letošním prvním pololetí bylo mírně více dívek, 424 proti 400 chlapcům. Mimo manželství se narodilo 61,8 procenta dětí.
Nejlidnatějším okresem kraje zůstává Karlovarsko, kde žilo na konci června 114.088 lidí. Na Chebsku to bylo 93.139 obyvatel a na Sokolovsku žije 83.990 lidí.
Vývoj počtu obyvatel Karlovarského kraje:
okres počet obyvatel k 1. 1. 2026 počet obyvatel k 30.6. 2026 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Karlovarský kraj 292.027 291.217 -810 824 1792 158
Cheb 93.534 93.139 -395 256 574 -77
Karlovy Vary 114.178 114.088 -90 310 673 273
Sokolov 84.315 83.990 -325 258 545 -38
Zdroj: ČSÚ