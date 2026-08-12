Karlovarský kraj začne v říjnu modernizovat silnici Toužim - Prachomety

Modernizace silnice Toužim - Prachomety na Karlovarsku za 77,6 milionu korun s DPH začne v říjnu. Je to jedna z posledních velkých silničních akcí kraje v letošním roce. ČTK to řekl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO). Podle něj bude stavba náročná zejména tím, že bude nutné opravit jeden most přes řeku Střelu a druhý postavit znova. Stavba má být dokončena na podzim roku 2028.
"Jedná se o přibližně kilometrový úsek u Kosmové, kde se bude rekonstruovat kompletní silnice se všemi podkladními vrstvami, se vším příslušenstvím, včetně dvou mostů přes řeku Střelu. Předběžná cena byla někde okolo 75 milionů, vysoutěžilo se 60 milionů bez DPH s tím, že na tomto projektu se podílí i město Toužim, protože zde vzniknou autobusové zastávky, chodníky, odvodnění veřejné osvětlení, takže je to společný projekt Karlovarského kraje a Toužimi," řekl Hurajčík. Město Toužim se na stavbě bude podílet 15 miliony korun.
Rekonstrukce je plánovaná na etapy tak, aby byl její dopad na dopravu co nejmenší, přesto řidiči musejí počítat s omezením a objízdnými trasami. Výsledkem ale bude výrazně bezpečnější a kvalitnější úsek silnice pro běžný provoz na silnici i pro chodce, uvedl Hurajčík.
Při stavbě pracovníci upraví konstrukci vozovky včetně sanace podloží a dále se počítá s výškovými úpravami komunikace a s jejím rozšířením. Součástí stavby je úprava jednoho mostu a demolice a výstavba druhého mostu, rekonstrukce a doplnění odvodnění prostřednictvím nové dešťové kanalizace, úpravy místních komunikací a chodníků včetně zajištění bezbariérového přístupu, výstavba a úpravy autobusových zastávek, doplnění veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí. Součástí bude i dopravní značení a vegetační úpravy včetně kácení dřevin.
Modernizace silnice je společný projekt Karlovarského kraje a města Toužim. Město bude na vlastní náklady řešit například úpravu místních komunikací a chodníků, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a další. Projekt podpoří dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027.