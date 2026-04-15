Karlovarský kraj zavede přímé autobusy z Aše do Karlových Varů, zatím na zkoušku

Karlovarský kraj zavede od září přímé autobusové spojení z Aše na Chebsku do Karlových Varů. Linka se čtyřmi zpátečními spoji denně bude jezdit zatím půl roku, kraj posléze vyhodnotí její vytíženost. Na financování spojů přispěje město Aš 20 procenty. Informovali o tom náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO) a místostarosta Aše Pavel Matala (nez.).
"Rada schválila změnu dopravní obslužnosti Karlovarského kraje, což je potřebné vlastně k tomu, abychom mohli doplnit na žádost města Aš spoje přes Cheb a Sokolov do Karlových Varů," uvedl Hurajčík. Náklady na půlroční provoz odhadl na pět milionů korun. Milion by měla zaplatit Aš.
Kraj podle náměstka pravděpodobně nebude muset pořizovat další autobusy a obslouží linku těmi, které má dopravní podnik. Jestli bude pro linku dostatek řidičů, zatím není jasné, podrobnosti se podle Hurajčíka teprve budou upřesňovat, stejně jako jízdní řád.
Z Aše jezdí do krajského města několikrát denně vlaky. Při cestě po železnici ale cestující musí nejméně jednou přestupovat, nejčastěji v Chebu, a spoje podle ašské radnice často nenavazují. "Autobus je hlavně kvůli pacientům, aby se lidé rychle dostali do nemocnic v Sokolově a Karlových Varech," řekl ČTK Matala. Dalšími, kdo by především ranní spoj z Aše mohli využívat, jsou studenti dojíždějící na střední školy.
Podle mluvčí krajského úřadu Jitky Čmokové jezdila autobusová linka mezi Aší a Karlovými Vary naposledy přes sedmi lety, autobusy pokračovala z Varů do Prahy. "Jednalo se o komerční linku," řekla mluvčí. "Nebyla zahrnuta do dopravní obslužnosti území kraje, proto nemáme k dispozici žádné údaje o obsazenosti," dodala.