Karlovarský kraj zbourá v chebské nemocnici dva staré pavilony

Karlovarský kraj dá zbourat nepotřebné budovy v areálu Nemocnice Cheb. Do budoucna na jejich místě plánuje nové nemocniční pavilony. Demolice bývalých pavilonů D a E by se měla odehrát příští rok, řekl ČTK krajský radní Erik Klimeš (ANO). Kraj počítá s tím, že na investice využije i peníze, které stát slíbil městu Cheb v takzvaných offsetových programech kvůli Strategickému podnikatelskému parku (SPP).
Klimeš řekl, že krajští radní už schválili zadávací řízení na projektové práce na demolici dvou objektů. "Je součástí generelu, který byl v nedávné době dopracován, měl by být realizován v průběhu následujících 15 let a jeho cena by měla být kolem dvou miliard korun. A musíme samozřejmě odstranit ty staré, nepoužívané stavby, to jsou ty dva pavilony D a E, například bývalá patologie chebské nemocnice," uvedl Klimeš.
Na místě odstraněných budov v dalších letech vyrostou nové objekty, například administrativní budovy, technické zázemí nebo i parkoviště.
Podle Klimeše by projekt na demolici měl být hotový na počátku příštího roku a následovat bude soutěž na samotnou demolici. Ta by se měla dělat tak, aby měla minimální dopad na chod nemocnice. Suť se bude zřejmě odvážet zadním vjezdem, aby se neomezoval vjezd do areálu sanitkám.
Generel chebské nemocnice, tedy plán na její rekonstrukci a dostavbu, je rozdělen do několika etap během následujících 15 let. Část potřebných nákladů chce kraj získat z offsetových programů pro Cheb. Město má dostat asi 600 milionů korun na projekty, které podpoří změny, které by měl přinést do města strategický investor, automobilka Daimler Truck. Programy by se měly týkat například bydlení, infrastruktury nebo právě zdravotní péče. Na ni by mělo jít asi 300 milionů korun.