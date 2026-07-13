Karlovarský kraj zřídí koordinátora pro psychiatrickou péči

Karlovarský kraj zřídí funkci koordinátora pro psychiatrickou péči. Některé služby v regionu chybí nebo jsou nedostatečně pokryté. Koordinátor by měl propojit existující služby a hledat možnosti, jak celkově psychiatrickou péči v kraji zlepšit a udělat dostupnější, řekl ČTK hejtman Petr Kubis (ANO).
"Karlovarský kraj se rozhodl, že ze vzhledem k situaci, která je v oblasti psychiatrie a duševního zdraví, a těch problémů je opravdu mnoho, že se opět vrátí k variantě, že zřídíme koordinátora duševního zdraví. Do konce července potrvá vyhlášené výběrové řízení a ten člověk bude koordinovat veškeré aktivity v oblasti této problematiky. Zejména, co nás tíží, jsou školy. Já si myslím, že to je často skloňované téma, takže i proto jsme přistoupili k dalšímu koordinátorovi," uvedl Kubis. Koordinátor bude zaměstnancem krajského úřadu.
Podobnou funkci už hejtmanství zřídilo pro zdravotní prevenci. I v ní má Karlovarský kraj řadu nedostatků, které se pak projevují horším zdravotním stavem obyvatel.
V Karlovarském kraji je jedno lůžkové psychiatrické oddělení, a to v nemocnici v Ostrově, kterou provozuje skupina Penta Hospitals. Nedávno ostrovská nemocnice dokončila nový psychiatrický pavilon, který zvýší kapacitu a zlepší prostředí pro pacienty i zdravotníky.
V kraji je pak několik psychiatrických ambulancí, které ale většinou nedokážou přijmout všechny pacienty, a objednání k psychiatrovi tak může trvat i dlouhou dobu. Podle hejtmana je ale v regionu obecně velký nedostatek psychiatrů a zejména dětských psychiatrů. Výrazné nedostatky má psychiatrická péče v kraji i v adiktologii, která se zaměřuje na léčbu závislostí.
Karlovarský kraj už řadu let podporuje studenty medicíny stipendii, pokud se zavážou, že po studiu budou v kraji pracovat. Vybrané obory pak hejtmanství podporuje i dotacemi na zřízení a vybavení ordinací. Podle Kubise není vyloučeno, že se mezi podporované obory dostane také psychiatrie, aby se podařilo počet lékařů s touto odborností zvýšit.