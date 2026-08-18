Karlovarský kraj zrušil zákazy kvůli nebezpečí požárů

V Karlovarském kraji skončí dnes o půlnoci stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení zakazující rozdělávání ohňů nebo používání pyrotechniky bylo vyhlášeno 29. července hejtmanem Petrem Kubisem (ANO) na základě doporučení hasičů. Protože ale po vlně veder beze srážek začalo i v Karlovarském kraji v posledních dnech pršet, nebezpečí vzniku požáru se snížilo. Rozhodnutí o zrušení nařízení dnes zveřejnil krajský úřad na webu.
Zvýšené riziko požárů se opravdu projevilo. "Od vyhlášení nařízení do 13. srpna jsme v kraji evidovali 62 požárů, z toho 47 na volném prostranství. Převážná většina těchto událostí souvisí s nedbalostním jednáním lidí, například odhazováním nedopalků či rozděláváním ohně," uvedli minulý týden krajští hasiči.
V době zvýšeného nebezpečí požárů je zakázáno například rozdělávání a udržování otevřeného ohně, pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích, používání pyrotechnických výrobků nebo používání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení.
Přestože se v Karlovarském kraji od neděle po dlouhých týdnech pršelo, sucho v krajině trvá i nadále a podle serveru Intersucho.cz je na většině území Karlovarského kraje výrazné až výjimečné. Výstrahu před vznikem a šířením požárů dnes meteorologové zrušili v celém Česku. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů.
Podle předpovědi meteorologů by se v Česku mělo tento týden opět oteplit, ale teploty by neměly dosahovat tropických hodnot. Od středy do pátku by navíc mělo pršet.