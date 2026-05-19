Karlovarský spolek chce obnovit sochu Poutníka zničenou po válce

Klub přátel Karlových Varů dnes zahájil sbírku na obnovu sochy Poutníka, která stála od roku 1912 v lázeňských lesích nedaleko dnešní rozhledny Diana. Po druhé světové válce ji ale lidé povalili a rozlámali, protože byla, podobně jako další sochy ve městě, připomínkou německého odkazu původních obyvatel města. Původní litinovou sochu muže, který mává kloboukem směrem k lázeňskému městu, chce spolek nahradit replikou z laminátu, ale s povrchem připomínajícím bronz. Forma se bude vytvářet ze zbytků sochy, kterou se Klubu přátel Karlových Varů podařilo najít a vyhrabat ze země.
Stanislav Wieser, jeden z členů klubu, dnes uvedl, že sochu se podařilo poprvé najít už na konci 80. let. Členové spolku měli představu, že ji najdou vcelku a jen ji postaví. Realita ale byla jiná. "První radost byla ta, že se objevila část toho poutníka, tak jsme říkali, že tady bude. No a podle hlavy jsme začali kopat dál, ale tam už byly jen střepy z té litiny. Takže byli jsme nejprve nadšení, pak jsme byli velice zklamáni a nakonec jsme si řekli, s tím se nedá nic dělat, naše prostředky prostě na to nebyly," řekl Wieser.
Podruhé spolek sochu vykopal v roce 2018. Tehdy už ale její části převezl do depozitáře krajského Muzea Karlovy Vary, kde čeká na obnovu dodnes. Hlava sochy je ale ode dneška ve vstupní hale karlovarského magistrátu spolu s informačním plakátem k zahájené sbírce.
Podle předsedy Klubu přátel Karlových Varů a iniciátora obnovy sochy, archeologa Jiřího Klsáka se už spolek dohodl s městem na spolupráci. Město slíbilo, že pokud se podaří sochu obnovit, upraví prostranství okolo místa, kde stála a kam by se měla vrátit. Klub věří, že se do příštího dubna, kdy bude výročí odhalení původní sochy v roce 1912, podaří získat potřebných zhruba půl milionu korun.
Sochu Poutníka dal vyrobit německý spolek Wanderer, předchůdce dnešních klubů turistů. Jenže jako vše, co připomínalo odkaz převážně německého obyvatelstva Karlových Varů, byla i socha Poutníka v roce na přelomu let 1945 a 1946 zničena. Nebyla jediná. Podobný osud potkal například i bustu Johanna Wolfganga Goetha, který byl častým návštěvníkem Karlových Varů. I tuto sochu se podařilo zachránit, nejprve se v 50. letech vrátila hlava sochy na Goethovu stezku a v roce 2018 se na ni vrátil i původně ztracený podstavec pomníku slavného spisovatele a vědce.
Replika sochy poutníka vzhlížejícího nad lázeňským městem se bude vyrábět v Českých Budějovicích v sochařském ateliéru. Zatím není jasné, jestli bude nový skelet tvořit jeden kus, nebo se sestaví z více částí. Každopádně by obnovená socha měla být výrazně lehčí než původní, která vážila okolo 800 kilogramů. Měla by odolat i případným vandalům.