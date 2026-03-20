Karlovy Vary budou letos pokračovat v rekonstrukci ulice 5. května. Ačkoli je úsek mezi Lidickou a Americkou ulicí jen zhruba 250 metrů dlouhý, odhadované náklady jsou asi 12,8 milionu korun. Půjde totiž o celkovou obnovu komunikace i sítí. Letošní etapa naváže na loňskou, která se týkala úseku od Lidické ulice po Hřbitovní a stála 6,6 milionu korun. Podle náměstka primátorky Karlových Varů Lubomíra Kováře (ANO) jsou vyšší náklady dané rozsahem potřebných prací, řekl ČTK.
"Je to rozpočet od projektanta. Samozřejmě je to jenom rozpočet, a my pevně věříme, že se nám podaří tu stavbu zlevnit právě výběrovým řízením tak, jako se to podařilo u ulice 5. května nahoře od nad silnicí, kterou jsme dělali v loňském roce," uvedl Kovář.
Povrch komunikace i chodníků je už značně nerovný, místy jsou na vozovce vyspravené pruhy po výkopech při výměnách a opravách inženýrských sítí. Proto se chystá celková rekonstrukce. Povrch vozovky bude tvořen asfaltovým betonem, zatímco chodníky budou vydlážděny žulovými kostkami světle šedé barvy. Pro zajištění bezpečnosti budou u přechodů a vjezdů instalovány varovné a signální pásy z červených žulových kostek. Součástí projektu je také instalace nového veřejného osvětlení a přeložka sítí společnosti CETIN.
Před zahájením samotných stavebních prací byly pokáceny nevyhovující dřeviny, které budou nahrazeny novou výsadbou. Správce vodohospodářské sítě Vodaqua již v předstihu v dané lokalitě vyměnil potrubí.
Časový plán počítá se zahájením prací v květnu a jejich dokončením v září letošního roku, celková doba realizace je odhadována na 27 týdnů.