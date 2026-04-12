Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:02aktualizováno  9:02
Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan Augustin. Nominace schválili zastupitelé. Ocenění se v Karlových Varech tradičně předává v předvečer zahájení nové lázeňské sezony na začátku května.
Emeritní plzeňský biskup František Radkovský

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský | foto: Václav Šlauf, MAFRA

František Radkovský, který je emeritním biskupem, se z Plzně přesune na...
Emeritní biskup František Radkovský oslavil osmdesátiny. „Být v důchodu a...
Mše za oběti dopravních nehod v dálniční kapli u dálnice D5 nedaleko Šlovic na...
Mše za oběti dopravních nehod v dálniční kapli u dálnice D5 nedaleko Šlovic na...
13 fotografií

Emeritní biskup František Radkovský se narodil v roce 1939 v Třešti na Jihlavsku. Studoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, později bohosloví na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

Na kněze byl vysvěcen z rukou tehdejšího biskupa Františka Tomáška 27. června 1970 v Praze. Působil jako duchovní v Mariánských lázních i Františkových lázních. Roku 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem pražským a titulárním biskupem aggarským. Působil jako sekretář Biskupské konference ČSFR a následně České biskupské konference. V květnu 1993 se ujal řízení nově vzniklé diecéze v Plzni.

Radkovský měl podle textu doprovázejícího jeho nominaci silný vztah ke Karlovým Varům, navštěvoval jak farnost Karlovy Vary, tak městskou čtvrť Rybáře. Po odchodu do důchodu v roce 2019 si zvolil Rybáře za sídlo.

Je velkým znalcem Turínského plátna, o němž publikuje odborné stati. Tradičně zahajuje v Karlových Varech Tříkrálovou sbírku nebo Ples dobré vůle.

Cenu města dostane trenér Jan Novák

Trenér Jan Novák patří podle nominačního textu k nejvýznamnějším osobnostem karlovarského i českého běžeckého lyžování. Desetiletí působí jako trenér v klubu LK Slovan Karlovy Vary, kde nastolil úspěšný systém práce s mládeží i vrcholovými sportovci.

Mladé sportovce vede nejen k běžeckému lyžování, ale i k dalším pohybovým aktivitám, jako jsou vodáctví, gymnastika, cyklistika, turistika a horolezectví. Pod jeho vedením vyrůstá několik generací úspěšných sportovců. I dnes aktivně pracuje s dětmi a mládeží, které vede k disciplíně, spolupráci, odpovědnosti a fair play.

A také ředitel Okresního státního archivu Milan Augustin

Druhým držitelem Ceny města se stane Milan Augustin. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru historie a od roku 1988 pracuje v Okresním státním archivu, posledních 22 let jako ředitel. Augustin se dlouhodobě věnuje uchovávání a šíření poznání o historii a kulturní paměti města Karlovy Vary. Zabýval se i významným karlovarským rodákem, doktorem Davidem Becherem, angažuje se v přípravě výstav ve spolupráci s Krajskou knihovnou.

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský
František Radkovský, který je emeritním biskupem, se z Plzně přesune na Karlovarsko.
Emeritní biskup František Radkovský oslavil osmdesátiny. „Být v důchodu a odpočívat bych zkrátka nedokázal,“ přiznal v rozhovoru pro MF DNES. (2. 10. 2019)
Mše za oběti dopravních nehod v dálniční kapli u dálnice D5 nedaleko Šlovic na Plzeňsku. Na snímku emeritní biskup František Radkovský (21. listopadu 2021)
Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan Augustin. Nominace schválili zastupitelé....

12. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

