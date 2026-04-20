Aš a Karlovy Vary spojí přímý autobus, zatím bude jezdit jen šest měsíců

  10:32aktualizováno  10:32
Města Aš a Karlovy Vary po letech opět spojí přímá autobusová linka. Zatím jen na zkoušku. V praxi to znamená, že ačkoli budou na cestě zastávky, například v Chebu, V Hazlově nebo v Sokolově, lidé jedoucí z Aše do Varů by už nemuseli nikde přestupovat. Linka se čtyřmi zpátečními spoji denně vyjede poprvé v září a bude jezdit půl roku. Kraj poté zhodnotí, nakolik se osvědčila.
„Rada v této věci schválila dva materiály. První se týká změny dopravní obslužnosti Karlovarského kraje, což je potřebné k tomu, abychom mohli doplnit na žádost města Aš spoje z Aše do Karlových Varů. Druhým materiálem jsme předschválili zkušební provoz těchto linek od 1. září na půl roku. Pak proběhne vyhodnocení úspěšnosti a vytíženosti. Následně se rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo něco změníme,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle jeho slov nová linka vyjde na částku přibližně 5 milionů korun. Město Aš by se mělo podílet 20 procenty. „Co se týče personálních požadavků tak předpokládám, že řidiče máme. Jestli budeme muset kupovat další autobus, to se teprve uvidí. Myslím si, že v této chvíli bychom mohli tou flotilou, co máme, obsloužit i tyto spoje,“ dodal Hurajčík.

O přímé spojení s krajským městem usiluje Aš už delší dobu. „Momentálně jsme jediná obec této velikosti s rozšířenou působností, která v republice nemá přímé spojení s krajským městem. Dost nám to komplikuje život,“ řekl starosta Aše Vítězslav Kokoř s tím, že aktuálně se bez přestupu lidé dostanou jen do Chebu.

„Pro nás je to nutnost a posun v rozvoji města, dostupnosti a mobilitě. Ašsko je geograficky izolované a přitom lidé musí jezdit do okolních měst do zaměstnání, do škol nebo za lékařskou péčí, protože na Ašsku nemáme ambulantní specialisty. Jenže pokud je nutné přestupovat, může to být problém. S navazujícími spoji mohou být potíže, mohou se třeba zpozdit,“ upozornil starosta.

Podle něj Aš přišla o přímé linky zřizované krajem přibližně před deseti lety v souvislosti s rozvojem soukromých dopravců. Ti vypravovali autobusy napříč republikou až do Aše. A také odsud vyjížděli. Po čase se však stal konečnou stanicí Cheb.

„Potřebujeme přímé linky nejen kvůli tomu, že lidé z Ašského výběžku nejsou napřímo propojeni se zbytkem kraje. Potíže to dělá i těm, kteří cestují opačným směrem. Třeba pro kvalifikovaného učitele, zdravotníka či policistu ze vzdálenějších míst by bylo denní dojíždění s přestupy velmi komplikované,“ naznačil starosta.

Podle tamního místostarosty Pavla Mataly přímé linky uvítají lidé, kteří se potřebují rychle a bez zbytečného čekání dostat do nemocnic v Sokolově a Karlových Varech. Ranní spoj z Aše by mohli využívat také studenti dojíždějící na střední nebo vysoké školy.

