Karlovy Vary chtějí v září rozhodnout o budoucím zdroji tepla

Karlovy Vary se chtějí v září definitivně rozhodnout, jestli pro výrobu tepla v budoucnu vybudují vlastní zdroj nebo zůstanou napojené na zdroj Sokolovské uhelné z Vřesové. Podle odborné studie vychází jako méně investičně nákladné dál odebírat teplo z Vřesové a také cena by měla být výhodnější. Dnes sice zastupitelé většinou vyjadřovali podporu pro další spolupráci, k definitivnímu rozhodnutí chce mít ale město ještě podrobné podklady od Sokolovské uhelné například o cenotvorbě, zaznělo na dnešním jednání zastupitelstva města.
Jak na zastupitelstvu shrnul jednatel poradenské firmy Euroenergy Tomáš Jícha, varianta vlastního zdroje pro město v Bohaticích by vyžadovala investice zhruba 3,2 miliardy korun, přičemž výsledná cena na vstupu do rozvodné soustavy by mohla být asi 677 korun za gigajoule (GJ). Vybudování zdroje ve Vřesové a rekonstrukce přivaděče by vyšlo na asi 1,3 miliardy Kč, z čehož by se asi 664 miliony muselo podílet město, kterému potrubí patří. Výsledná cena by ale v této variantě řešení byla nižší, asi 541 Kč za GJ.
Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je pro město podstatná stabilní dodávka tepla a jeho cena. Zároveň ale dnes upozornila i na to, že bez přivaděče by Sokolovská uhelná neměla komu teplo prodávat. Proto by měla nabídnout pro obyvatele lázeňského města výhodnou cenu.
Sokolovská uhelná ale potřebuje rozhodnutí znát co nejdříve. "Jsme v časovém presu a samozřejmě velmi rádi bychom, pokud by to rozhodnutí bylo v září letošního roku, nejpozději konec letošního roku v podobě finálně podepsaného kontraktu ze strany měst napojených na horkovodní napaječ Vřesová - Karlovy Vary," řekl dnes ČTK předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavel Tomek.
"Pokud by se to odložilo a nebo (Karlovy) Vary chtěly jít jinou cestou a nebudou do budoucna, pro nás po roce 2029, odebírat teplo ze zdrojů na Vřesové, tak v tu chvíli samozřejmě nebudeme investovat do nových technologií, do nových zdrojů," konstatoval Tomek.
Situace je o to složitější, že Sokolovská uhelná předpokládá pro výrobu tepla kombinaci více zdrojů, od biomasové kotle, přes spalování tuhých alternativních paliv (TAP), přes plyn až po elektřinu nebo paroplynový cyklus. Bez odběru tepla z Vřesové by ale investice do třídírny a zpracování odpadů nebyly ekonomické. Na druhou stranu i pro investici do třídírny a úpravny odpadu bude nutná spolupráce s obcemi a městy, které by dodávaly směsný komunální odpad. A to i přesto, že nebude jediným druhem zpracovávaného odpadu.
Z Vřesové se v současné době zásobuje teplem Chodov, Karlovy Vary, ale i Nejdek a Nová Role nebo Nové Sedlo a Vintířov. Nejdek i Nová Role se ale od potrubí chtějí odpojit. Kapacita potrubí byla vybudovaná pro výrazně vyšší odběry, než jsou dnes a už rekonstrukce těchto rozvodů není ekonomicky výhodná.