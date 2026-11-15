Karlovy Vary začínají s projektovou přípravou budoucí budovy městské policie, měla by být v areálu takzvaného Kattenbecku v Tuhnicích. Informoval o tom náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO). Projekt by mělo mít město za rok, pak bude shánět financování samotné stavby.
"Současná budova Městské policie Karlovy Vary již delší dobu nevyhovuje, takže se město rozhodlo v místě původního Kattenbecku, jak říkáme, vystavět novou budovu. Zadáváme výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, která by měla být příští rok hotová, je za zhruba šest milionů korun bez daně," uvedl Kovář.
Náklady na výstavbu včetně vybavení budou podle magistrátu okolo 100 milionů korun včetně DPH, přičemž přesná cena vzejde až z projektové dokumentace. "Výstavba je ale v plánu až někdy v budoucnu, až budou finance nebo pokud se objeví nějaká vhodná dotace, která by městu s financováním pomohla, tak bychom budovu rádi postavili," dodal Kovář. Vedení města nyní počítá s dokončením zhruba za pět nebo šest let.
Výstavbě musí předcházet i demolice budov, která by měla stát přibližně 2,5 milionu korun. Úpravy okolí vyjdou podle prostorové studie na dalších 15 milionů. Strážníci by se tam potom přesunuli kompletně s veškerou agendou. Podle náměstka se také počítá s dostatečným prostorem pro parkování a dalším zázemím.
Současná služebna, která je v nárožním domě na náměstí Dr. Milady Horákové a Moskevské ulici nedaleko magistrátu v centru města, by podle Kováře neměla zůstat pobočkou strážníků, město by ji využilo pro jiné účely.
Nová služebna bude pravděpodobně třípodlažn, nebude tam dispečink. Operační středisko městské policie totiž vzniká ve Společném operačním středisku 112, což je budova, kterou v areálu krajských institucí začal stavět Karlovarský kraj letos na konci léta. Objekt, kde budou spolupracovat všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy hasiči, policie a záchranáři i s armádou a právě strážníky, bude stát 549 milionů korun. Jeho stavba má skončit v roce 2028. Kraj získal evropskou dotaci 350 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace a 85 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek doplatí Karlovarský kraj.