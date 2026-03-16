Karlovy Vary chystají opravy dalších mostů, prioritu ale má Chebský most

Karlovy Vary aktualizovaly plán oprav a rekonstrukcí mostů. Prioritu má historický Chebský most, který by se měl začít opravovat zřejmě od začátku příštího roku. Opravy ale čekají i další menší mosty a lávky. Do několika let by měl přijít na řadu i Ostrovský most, který patří mezi největší karlovarské mosty a podobně jako Chebský most se skládá z několika částí, řekl ČTK náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
Přehled stavu a plán oprav zpracovává město každoročně na základě mostních prohlídek, které zjišťují skutečný stav mostních objektů. "Určitě v současné době největší podíl práce na sebe stahuje Chebský most, který nás velmi vytíží, jak časově v přípravě, tak i finančně do budoucna. Jinak chystáme Lázeňský most k otevření, tam se rekonstrukce zahájila vloni, a připravujeme Poštovní most, například most v Cihelnách. Takže těch mostů, které nás čekají, je celá řada, včetně mostu Ostrovského," uvedl Kovář.
Letos by podle plánu oprav mohla začít rekonstrukce lávky U prádelny, mostu v Cihelných nebo Čaňkovského mostu. Roky 2027 a 2028 budou věnovány zejména rekonstrukci Chebského mostu, který spojuje oba břehy Ohře v centru města a skládá se několika samostatných mostních objektů včetně historického mostu přes Ohři a na něj navazujících mostů přes průtah a přes železniční trať. S rekonstrukcí Ostrovského mostu se předběžně počítá v letech 2029 a 2030.
U Chebského mostu, jehož rekonstrukce přijde na stovky milionů korun, ale ještě zastupitelé nerozhodli o technologii stavby a způsobu zadání. Jeden z návrhů na rekonstrukci počítá s využitím speciálního vysoce pevného typu betonu UHPC (Ultra high performance concrete). Ten sice umožňuje vytvořit tenčí konstrukci se stejnou nosností, je ale výrazně dražší. Město si proto nechalo zpracovat studie, zda je použití takového typu betonu vhodné i s ohledem na náklady na budoucí opravy.
Podobně zatím nepadlo definitivní rozhodnutí o formě zadání zakázky na rekonstrukci. Ve hře jsou dvě varianty, klasická soutěž na projekt a následně soutěž na dodavatele nebo zadání formou takzvaného žlutého FIDIC, kdy dodavatele zpracuje projekt i provede samotnou stavbu. Podle Kováře by mělo definitivní rozhodnutí, jakou cestou město půjde, padnout na jednání zastupitelstva na konci března, řekl ČTK.