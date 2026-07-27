Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok

Město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci oblíbené výletní restaurace Jelení skok. Historická budova z první republiky je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně, což by mohlo zlepšit její ekonomiku, řekl ČTK náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).
Náklady na projektovou dokumentaci mají být podle něj asi milion. Z projektu vzejdou potřebné náklady na rekonstrukci. Vaněk připustil, že nebude levná. Kromě restaurace by v objektu mohlo vzniknout asi i pět pokojů na ubytování. To by zvýšilo atraktivitu Jeleního skoku a možnost se uživit po celou sezonu.
"V tuto chvíli je tam food truck a jsou připraveny pro návštěvníky toalety, abychom toto území mohli využívat jak pro návštěvníky města, tak i pro Karlovaráky," řekl Vaněk. "Schválili jsme výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, to znamená na kompletní rekonstrukci budovy," dodal. "Je to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci," řekl Vaněk s tím, že město by ji rádo dostalo do podoby, v jaké byla za první republiky.
Město předběžně získalo souhlas památkářů jako základní podmínku pro zateplení budovy a její úpravu na celoroční provoz. Nyní musí projektant navrhnout řešení, které by památkáři schválili.
Restauraci se město pokoušelo neúspěšně pronajmout loni v únoru. Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce s nabídkou, která nebyla pro město přijatelná. Po neúspěchu první soutěže se radnice rozhodla podmínky výběrového řízení změnit. V létě město uzavřelo smlouvu s nově vybraným nájemcem, kterou v říjnu vypovědělo, protože nezaplatil kauci.