Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

„Dálnici z Prahy do Karlových Varů zapomněl někdo postavit,“ řekl ve čtvrtek Andrej Babiš s nadsázkou při návštěvě karlovarské nemocnice. Podle posledních odhadů by se měla dálnice do Karlových Varů dokončit v červnu 2029.
Posunutí termínu potvrdil i ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil.. „Příprava se mírně zpožďuje. Obecně jde o komplikace s majetkoprávní přípravou pozemků pro stavby. S vlastníky se musíme domluvit, ale někteří podávají dovolání ke každému správnímu řízení,“ řekl Hnízdil.
|
Náročnější bude zřejmě i poslední úsek mezi Olšovými Vraty a Karlovými Vary, jehož dodavatele od prosince ŘSD soutěží. „Zatímco většina úseků je projektovaná tak, aby se postavila zhruba za 30 měsíců, v případě složitého úseku mezi lázeňským městem a Olšovými Vraty je termín plnění smlouvy navržen na 36 měsíců, tedy o půl roku delší než obvykle,“ řekl Hnízdil.
Dálnice D6 v úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata má být dlouhá osm kilometrů a předpokládaná cena stavby je 4,3 miliardy korun. Nyní se na ni zpracovává zároveň inženýrská činnost pro povolení stavby a majetkoprávní příprava.
|
Zhruba třetina stavby bude plnohodnotná dálnice s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu, dvě třetiny stavby budou rozšířením silnice I/6 při napojení dálnice na průtah Karlovými Vary. Ještě v prosinci ŘSD uvádělo termín dokončení v roce 2028.
V loňském roce už začala na D6 stavba 7,9 km dlouhého úseku Knínice – Bošov v Karlovarském kraji za 2,34 miliardy korun a stavba úseku Žalmanov - Knínice, dlouhého 6,95 kilometru, který má stát 2,16 miliardy.
Naopak dokončeny byly loni obchvaty Hořesedel a Hořoviček. Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsunulo na jaro letošního roku. V přípravě je kromě úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata i navazující úsek Olšová Vrata - Žalmanov.