Karlovy Vary dnes zahájily 669. lázeňskou sezonu, očekávají zase více hostů

Karlovy Vary dnes zahájily svou 669. lázeňskou sezonu. Největší lázeňské město v ČR a jedno z nejznámějších i v Evropě je stále navštěvovanějším cílem turistů, dnešní zahájení sezony tak přilákalo tisíce návštěvníků. Lázeňských hostů s dlouhodobými pobyty však v minulosti ubylo, což se promítá i do průměrné délky pobytu a do tržeb, které lázeňští hosté ve městě a v regionu utratí. Právě na udržení návštěvníků po delší dobu chce město pracovat. ČTK to řekla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).
"Předpokládáme, že letošní sezona bude opět minimálně stejně úspěšná jako v roce 2025. Od doby pocovidové sice máme každý rok zhruba o čtyři procenta nárůst klientely, která sem přijíždí. Co nás však mrzí je, že zůstáváme stále na té kratší délce pobytu. To znamená, že se zvedáme opravdu jenom o desetinky. Nyní jsme někde na 2,3 dne, což je pro nás jako pro lázeňské město stále málo," řekla primátorka ČTK.
Podle Pfeffer Ferklové je také vidět, že přijíždějí zejména turisté místo lázeňských hostů. A navíc se začíná stále více projevovat trend, kdy jezdí do města jenom na návštěvu a nezůstávají ve městě ani přes noc. To jsou cíle, na které se chce město letos zaměřit, dodala.
Postupná změna struktury návštěvníků ve výsledků dopadá i na hospodaření města. Na jedné straně město udržuje lázeňskou infrastrukturu včetně pramenů, kolonád, parků a podobně. Z jednodenních návštěvníků ale nemá prakticky žádný příjem. Navíc osobní auta i autobusy zatěžují dopravu ve vnitřním městě, tedy v okolí jeho lázeňské části. I proto Karlovy Vary zvažují možnosti, jak alespoň hromadné zájezdy nějak zpoplatnit.
Karlovarský kraj je z pohledu lázeňských zařízení nejvýznamnějším regionem v Česku. V celé zemi loni využilo lázeňská ubytovací zařízení téměř 983.000 hostů, z toho 70 procent bylo v Karlovarském kraji. Průměrná doba pobytu je ale v kraji kratší než v jiných lázeňských regionech, což je dáno tím, že většina zařízení v Karlových Varech cílí na samoplátce, a nikoli na dlouhodobě pobyty indikované zdravotními pojišťovnami.
Dnešní zahájení sezony bylo v Karlových Varech přesto stejně velkolepé jako v předchozích letech. Žehnání pramenům zajistil papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Městem prošel historický průvod, na mnoha místech hrála hudba a jarmarky, výstavy i dílničky pro děti budou pokračovat po dnešku i v neděli. Před hotelem Thermal je gastronomický festival a za Thermalem soutěží barmani z celého světa o nejlepší nealkoholický drink.