Karlovy Vary do září dokončí novou zahrádkářskou kolonii Zlatý kopeček

Město Karlovy Vary chce mít do září připravenou pro zájemce novou zahrádkářskou kolonii Zlatý kopeček. Vybralo už zhotovitele poslední části úprav pozemků. Podle náměstka primátorky Karlových Varů Miroslava Vaňka (Karlovaráci) by se tak zahrádky mohly začít nabízet od září letošního roku. Některé práce související s kolonií se pak dokončí v příštím roce, řekl dnes Vaněk ČTK.
"Vybrali jsme zhotovitele na komplexní dokončení této akce. Zhruba v půlce května by měl zahájit práce a na konci srpna by to mělo být hotové. Je to zakázka za 19,5 milionu bez DPH, která vlastně připraví celou tu lokalitu k tomu, abychom v září mohli začít přidělovat první zahrádky," uvedl Vaněk.
Projektovaná cena zakázky byla původně 26,5 milionu korun. Do soutěže se přihlásilo 11 firem, takže se podařilo výslednou cenu významně snížit.
Vítězná firma bude mít na starosti celkové oplocení zahrádkářské kolonie, rozvody elektřiny a vody a vybudování parkoviště v její severní části. Město počítá s tím, že silniční napojení s parkovištěm vznikne i v jižní části kolonie. Tyto práce ale budou provedeny až v příštím roce. Využití zahrádek ale už nebudou bránit.
Vedení města podle Vaňka připravuje pravidla pro přidělování zahrádek tak, aby je v červnu schválilo městské zastupitelstvo. Podle návrhu by se dvě třetiny z 83 zahrádek měly dát do prodeje a třetinu město nabídne formou pronájmu. Ten ale budou moci získat jen důchodci, ať už starobní nebo invalidní. U prodejů bude město v případě více zájemců o konkrétní zahrádku nabídky soutěžit.
Celkové náklady na přípravu pozemků budou přesahovat 30 milionů korun. V první etapě se vykácely dřeviny a celá plocha budoucí kolonie se srovnala. To se událo už v loňském roce. Letos by se tak měla kolonie dokončit a rozparcelovat na jednotlivé zahrádky. Každá bude mít připojenou elektřinu a vodu bude možné čerpat na dvou místech kolonie, v severní a jižní části.
Lidé si budou moci na zahrádce postavit i přístřešek, podle Vaňka by ale neměl mít charakter obytné stavby, ale skutečně jen zahradní chatky s rozměry do 25 čtverečních metrů. I tyto chatky budou podléhat kolaudačnímu řízení, zdůraznil náměstek.