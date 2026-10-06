Karlovy Vary dokončily přestavbu vily v Doubí na bytový dům se sedmi byty

Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí ve vile v Komenského ulici v Doubí na bytový dům. Informovala o tom mluvčí magistrátu Helena Kyselá v tiskové zprávě. V domě začnou lidé bydlet v listopadu. Zájemci o pronájem sedmi nových bytů o dispozicích 2+kk a 3+kk se mohou hlásit na webu magistrátu do 14. října. Město zároveň pokračuje v přestavbě dvou ubytoven v Drahovicích na bytové domy.
Rekonstrukce stála 18,9 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem stavebních prací byla společnost allstavservis s. r. o. Financování je podle Kyselé zajištěno kombinací tří zdrojů. Část zaplatilo město z vlastních prostředků, zhruba 11 milionů korun získalo ze Státního fondu podpory investic z programu Dostupné nájemní bydlení, který kombinuje dotaci se zvýhodněným úvěrem se splátkami na 30 let.
"Třípodlažní objekt Komenského 27 z roku 1930 prošel kompletní rekonstrukcí. Budova byla zateplena včetně střechy, má nová okna a je energeticky úsporná. V domě vzniklo sedm bytů o výměře od 41,62 do 63,60 metru čtverečních. Součástí domu je také společné zázemí, například kolárna, prádelna a technická místnost a deset parkovacích míst," uvedla Kyselá.
Projekt původně počítal se šesti byty a osmi parkovacími místy. Změnou dispozic je ale bytů po rekonstrukci domu k dispozici sedm. "Byty jsou určeny zejména lidem pracujícím ve veřejně prospěšných profesích, například zdravotníkům, učitelům, policistům či hasičům, ale také mladým lidem do 35 let a dalším skupinám obyvatel. Jeden z bytů je určen pro kategorii sociálního bydlení," doplnila mluvčí. O přidělení bytů rozhodne bytová komise podle pravidel schválených městským zastupitelstvem.
Současný bytový fond města po privatizaci v 90. letech minulého století činí jen asi 126 bytů. Po přestavbě ubytovny Drahomíra a ubytovny v Úvalské ulici by mělo městu přibýt dalších zhruba 150 bytů. Karlovy Vary pracují rovněž na projektu nové družstevní bytové výstavby v Krokově ulici v Drahovicích.