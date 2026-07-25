Karlovy Vary dokončují modernizaci školy ve Šmeralově ulici

Karlovy Vary dokončují modernizaci Základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba odborných učeben začala už v roce 2023. Stavbu ale zkomplikoval nález dřevomorky ve střešní konstrukci. Vestavba včetně vybavení učeben se tak dokončí zřejmě až letos, pokud se podaří najít dodavatele IT vybavení. Celkem město do budovy základní školy ve Šmeralově ulici investovalo přes 40 milionů korun, řekl ČTK náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
"Za poslední dva roky jsme v půdní ve stavbě ve Šmeralové ulici zřídili šest nových učeben, odborných učeben, jazykové, přírodovědecké, bohužel během stavby se zjistilo, že střecha školy je ve špatném stavu, takže jsme ji také předělali, v podstatě opravili, zrekonstruovali," popsal Kovář.
Vestavba učeben do půdních prostor měla stát zhruba 18 milionů. Kvůli poškozené střeše se ale práce musely přerušit a střechu muselo město nejprve opravit. To bylo dalších devět milionů. Pak teprve mohla vestavba učeben pokračovat. To počáteční odhad nákladů navýšilo.
Učebny jsou hotové a zbývá dovybavit je výpočetní technikou a dalším vybavením. Město hledá dodavatele už potřetí, zakázku proto rozdělilo do dvou oddělených zakázek na počítačovou techniku a další IT vybavení, aby se mohly přihlásit i firmy, které mají užší nabídku. Celkem je předpokládaná cena IT techniky a vybavení zhruba sedm milionů korun.
Podle Kováře město plánovalo, že nové učebny předá k užívání letos ještě před koncem školního roku. Kvůli hledání dodavatele IT vybavení se ale učebny nakonec předají asi až v prvním pololetí následujícího školního roku.