Po požáru domu s pečovatelskou službou našli záchranáři tělo seniorky

Velitel zásahu vyhlásil třetí stupeň požárního poplachu. Likvidace požáru trvala do časných ranních hodin. Pro několik obyvatel bylo nutné zajistit náhradní ubytování, většina se ale mohla po několika hodinách do svých bytů vrátit.

K požáru vyjížděli hasiči po půlnoci. „Hoří jedna bytová jednotka, ale je nutná evakuace všech osob z objektu. Většina z nich je s omezenou pohyblivostí. Velitel zásahu proto vyhlásil třetí stupeň požárního poplachu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Na místě zasahovaly čtyři posádky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. „Vyhlásili jsme druhý stupeň traumaplánu,“ upřesnil Radek Hes, mluvčí krajské záchranky.

Zdravotníci na místě pomáhali hasičům s doprovodem devíti evakuovaných osob. „Nikoho jsme nemuseli ošetřovat, ani převážet do zdravotnického zařízení,“ doplnil Hes.

„Do bytů, které jsou obyvatelné, se již vrátili všichni jejich obyvatelé. Některé byty jsou neobyvatelné, jejich uživatelé jsou buď u svých rodin, pro osm osob pak zajistil magistrát města náhradní ubytování, kam je převezl evakuační autobus. Na místě probíhá vyšetřování příčiny požáru,“ doplnil ráno Kasal.

„Osm klientů domova s pečovatelskou službou jsme dočasně ubytovali v ubytovně Drahomíra,“ řekl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Město nicméně připravilo také evakuační centrum v prostorách základní školy v Poštovní ulici. „Pro případ, že by bylo nutné umístit mimo domov i ostatní klienty,“ vysvětlil Kopál. Tato eventualita se ale podle něj neukázala jako nutná. „Naopak. Po nejnutnějších úpravách počítáme s tím, že by se v nejbližších dnech mohlo do Drahovic vrátit i osm evakuovaných seniorů,“ doplnil mluvčí magistrátu..

Před 2:00 se hasičům podařilo v zasaženém bytě plameny uhasit. Na likvidaci požáru se podílelo devět požárních jednotek a deset kusů techniky.

Dům s pečovatelskou službou v Drahovicích je vícepodlažní objekt. Je v něm přes 130 bytů, většinou garsoniér.