Karlovy Vary chtějí vytvořit ucelenou koncepci, která by pomohla řešit problémy s bezdomovectvím. Zapojit by se do ní měly instituce od represivních, jako je policie a městští strážníci, až po sociální a zdravotní služby. Podle iniciátorky vzniku pracovní skupiny Žanety Salátové (STAN) je k řešení bezdomovectví potřeba spolupráce různých složek, řekla ČTK.
Bezdomovectví a jeho negativní projevy trápí většinu větších měst v Karlovarském kraji. Jak se shodují odborníci, část lidí bez domova si žije svým životem a okolí téměř neobtěžují. Opakem jsou ti, kteří opakovaně narušují pořádek a vyvolávají v lidech pocit nebezpečí. Právě tato skupina zaměstnává obvykle strážníky nejvíce.
"V Karlových Varech mají bezdomovci už takové lázeňské kolečko. Ve chvíli, kdy je na jedné straně policie, tak se přesouvají o kousek dál. A v podstatě páka na ně není, protože ve chvíli, kdy oni nic nedělají, nic neporušují, tak ani strážníci na ně nemůžou. Ale i když něco porušují, ať už pijí alkohol a vyvádějí při tom, anebo žebrají nebo dělají cokoliv jiného, tak ani pak strážníci taky nemají žádnou účinnou páku," popsala současnou situaci Salátová.
Podle ní by pomohly jak legislativní změny, tak spolupráce institucí v obcích a městech, například větší zapojení církevních organizací. "My jsme v rámci pracovní skupiny hledali hlavně taková ta 'slepá místa', kde na sebe kompetence jednotlivých složek nenavazují. A tím, že jsme se všichni sešli u jednoho stolu, tak jsme si mohli říct, kde je potřeba něco posílit, aby na sebe služby navazovaly," uvedla Salátová.
Téměř ve všech větších městech jsou služby, které nabízejí lidem bez domova pomoc, ať už formou nocleháren, azylových domů nebo programů na jejich opětné začlenění do běžné společnosti. Tyto aktivity však narážejí na ochotu lidí bez domova se zapojit. Samostatnou kapitolou jsou pak lidé závislí na alkoholu nebo stále častěji na drogách.
Podle zkušeností organizace Pomoc v nouzi v Sokolově se struktura bezdomovců v čase mění. "Starší klienti postupně odcházejí a přicházejí mladší. V současnosti se řeší více drogové problematiky než dříve," řekla ČTK Radka Šuma Kozlová, vedoucí noclehárny i nízkoprahového denního centra pro bezdomovce v Sokolově. Tyto služby nejsou primárně určené pro pomoc lidem se závislostmi. "My je můžeme nasměrovat na služby, které se tím více zabývají, v našem případě třeba Kotec," dodala Šuma Kozlová.
Sociální služby v kraji ale narážejí na omezení, kterým je nedostatek adiktologů a zařízení, která by přijímala intoxikované lidi. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově slouží primárně pro přenocování opilých lidí. Letos od července stanice funguje pouze v omezeném víkendovém provozu. Psychiatrické oddělení nemocnice v Ostrově zase nemá pro péči o takové pacienty kapacity, stejně jako je nemají urgentní příjmy nemocnic, policisté nebo strážníci na služebnách.
Služby se tak většinou omezují alespoň na základní pomoc, aby lidé bez domova přežili a nemuseli krást. Významnou roli v tom hrají například potravinové banky.
"Podzimní kolo sbírky potravin bylo úspěšné a dokonce rekordní, v Karlovarském kraji se vybralo 23,4 tuny, tak máme plný a dobře zásobený sklad. Spolupracujeme s organizacemi, které lidem bez domova pomáhají a odebírají ze sbírky zásoby tak, aby je měli pro klienty. Máme totiž informaci, že ta zařízení už se zaplňují, noclehárny, nízkoprahy i azylové domy," řekl ČTK ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek. Organizace funguje jako sklad, její pracovníci dělají balíčky na základě poptávky například od sociálních odborů a dalších organizací. Přímou potravinovou pomoc lidem bez přístřeší ale nevydávají.