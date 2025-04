Představitel muzikálové Tootsie se převléká tolikrát, že to ani nepočítá

Další společný projekt Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu vychází ze slavné filmové komedie režiséra Sydneyho Pollacka s Dustinem Hoffmanem v titulní roli.

„Příběh vypráví o nezaměstnaném herci Michaelu Dorseym, který obráží konkurzy a snaží se sehnat práci. Vždycky se však pohádá s režisérem. Až dostane zoufalý nápad zúčastnit se konkurzu v ženském přestrojení a… vyhraje! Nečekaná sláva mu ovšem přinese nečekané komplikace. Zejména když se zamiluje do blízké kolegyně,“ prozradila k ději dramaturgyně Petra Richter Kohutová.

Muzikálová adaptace filmu z roku 1982 měla světovou premiéru v Chicagu v roce 2018. Od té doby už příběh dobyl mnohá světová jeviště v různých zemích. „Divadelní verze je daleko dynamičtější. Je tam přidáno celkem 23 pěveckých a tanečních čísel a některé dějové části jsou lehce pozměněny. Humor plynoucí z převleku hlavního hrdiny ale zůstává,“ upřesnila Richter Kohutová.

Autorem hudby a textů písní je David Yazbek, který má za sebou úspěšné muzikály jako Donaha! a Ženy na pokraji nervového zhroucení. Libreto napsal Robert Horn. Západočeský soubor uvede titul jako úplně první v republice.

Hlavní role Michaela Dorseyho alias Dorothy se ujali hned dva herci – Jan Hanny Firla a Peter Strenáčik, kteří se vzájemně alternují. Zatímco první jmenovaný už má premiéru za sebou v chebském divadle, druhý si na ni počkal až na sobotní den a na karlovarské jeviště.

„Už teď to představení miluju. Je to určitě jedna z mých nejoblíbenějších rolí, které jsem kdy hrál. Je to krásné, hravé, barevné. Má to cit – a možná i šťastný konec. Mám pocit, že jsem lepší, než jsem byl, naučil jsem se věci, které jsem neuměl. A to teprve začínáme,“ uvedl Strenáčik, pro kterého se jedná o první spolupráci se západočeskými soubory.

Najít herce vhodného pro titulní roli bylo náročné nejen z hlediska zpěvu a tance, ale i kvůli citlivému ztvárnění jeho ženského alter ega. „Dustin Hoffman byl údajně v kostýmu Dorothy empatičtější a citlivější. Já v převlečení rozhodně nejsem milejší. Jsem šíleně vystresovaný, protože mám – jak se znám – určitě křivě nalepenou řasu a zapomněl jsem si do kabelky hodit klíče. O to více teď ale obdivuju všechny ženy,“ doplnil Strenáčik.

Toho během představení čeká nespočet převleků do ženských a vzápětí opět mužských šatů. „Nevím, kolikrát se přesně převlékám, ale někdy mám pocit, že vlastně nic jiného ani nedělám. Občas něco řeknu, občas něco zazpívám, ale hlavně se převlékám,“ dodal herec s nadsázkou.

Celý kus živě doprovází Big Band Karlovy Vary. O hudební nastudování se dělí Matěj Kroupa s Jakubem Žídkem. Muzikál pro chebské uvedení přeložil umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu Zdeněk Bartoš, který ho také režíruje. Na scéně tančí a zpívá téměř celý soubor Západočeského divadla v Chebu i Karlovarského městského divadla.

Česká premiéra se uskutečnila 5. dubna v Západočeském divadle v Chebu, druhá premiéra je na programu v sobotu v Karlovarském městském divadle.