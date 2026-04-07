Karlovarské letiště zůstává i letos ve ztrátě, další propad hrozí kvůli válce

Jitka Dolanská
  10:12aktualizováno  10:12
Mezinárodní letiště Karlovy Vary, které vlastní Karlovarský kraj, bude i letos hospodařit se ztrátou. Jak řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO), její výše je plánována na přibližně 34 milionů korun. Je ale možné, že se vinou současné geopolitické situace, a zejména války v Íránu ztráta ještě prohloubí.
foto: Václav Šlauf, MAFRA

Dopravní letadlo Airbus na ploše karlovarského letiště, kde prochází údržbou.
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37 cestujících.
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37 cestujících.
18 fotografií

„Očekáváme, že by se něco takového mohlo stát. Některé letecké společnosti už v této době ruší lety. Jde zejména o malé společnosti, které jsou závislé na aktuálních cenách pohonných hmot a nemají nasmlouvané velké kontrakty. S tím musíme počítat. Jestli se obavy naplní, to uvidíme v průběhu dalších týdnů či měsíců, podle toho, jak se situace bude vyvíjet do konce roku,“ naznačil Hurajčík.

Podle jeho slov stojí za plánovanou ztrátou karlovarského letiště i fakt, že jako jediné z regionálních letišť nebylo po převodu na kraje modernizováno. „Máme úzkou a krátkou dráhu. I z toho důvodu k nám některé společnosti nelétají. Intenzivně pracujeme na nápravě,“ konstatoval.

Letiště Karlovy Vary skončilo v plánované ztrátě přes 31 milionů korun i loni. Jednatelka Alice Justina Undus uvedla, že největší zájem byl o charterové lety do přímořských destinací, ač jich létalo namísto předloňských osmi pouze pět. Byly ale více obsazené.

Nižší počet odbavených letů, který snížil výnosy letiště, byl také důvodem prohloubení účetní ztráty o osm milionů korun oproti roku předchozímu. „Ztráta v uvedené výši je v souladu s finančním plánem. A to i přesto, že letiště hospodaří úsporně a nenavyšuje počet zaměstnanců. Těch je dlouhodobě zhruba 42,“ řekla jednatelka.

Celkově letiště loni zaznamenalo 338 komerčních letů, v roce 2024 bylo odbaveno rekordních 585 letů. V roce 2025 letiště odbavilo přes 18 tisíc cestujících včetně tranzitních. To je oproti roku 2024, kdy prošlo karlovarským letišti bezmála 38 tisíc cestujících, pokles o 52,5 procenta.

„Důvodem je nižší počet charterových destinací, a tedy i menší počet letů,“ vysvětlila Undus s tím, že nejsilnější destinací, kam letadla mířila dvakrát týdně, byla loni v období dovolených turecká Antalya. Klesl i počet cestujících na soukromých letech. Naopak u provozu menších letadel, z nichž většina byla výcviková, se podařilo počet vzletů a přistání udržet.

Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37 cestujících. (25. června 2024)
Letiště loni investovalo zhruba 12 milionů do nových hangárových vrat, pořídilo dvě vozidla z majetku Letiště Praha na úklid sněhu z přistávací plochy a koupilo čtyřkolky pro letištní hasiče.

Podle Hurajčíka byl modernizován i systém a počítačové sítě. Na plochých střechách letiště byla zprovozněna fotovoltaická elektrárna vybudovaná o rok dříve. Ta v druhé části loňského roku přispěla k úsporám energií.

Karlovarskému letišti se v minulosti dařilo hospodařit i se ziskem. Po roce 2014, kdy byly výrazně omezeny až zcela zrušeny lety do Ruska, však začaly počty pasažérů klesat. Další snížení počtu cestujících přinesla covidová pandemie v roce 2020.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

7. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Kolín bude opět soutěžit o titul Historické město, krajským vítězem je posedmé

ilustrační snímek

Kolín se stal posedmé Historickým městem roku Středočeského kraje, a bude tak opět soutěžit o celorepublikový titul. V krajském kole město uspělo díky...

7. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Žádnými bludy netrpěl, uvedl znalec. Soud potvrdil za ubodání družky 17 let

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pražský vrchní soud poslal v úterý Petra G., který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost...

7. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:28

Prezident Pavel na návštěvě Brna. Zavítal za zdravotníky, promluví také se studenty

Prezident Petr Pavel na úvod návštěvy Brna zavítal za zdravotníky týmu Czech...

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  11:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Frekventovaná ulice Kosmonautů v Karviné bude uzavřena

7. dubna 2026  11:21

Kam v Praze o víkendu? Rodinná hra vás zavede na Žižkovskou věž i do Plynárenského muzea

Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Je to tak trochu orientační závod, ale bez stresu z času. Hlavní je zvednout hlavu vzhůru, objevovat a užít si jarní den jinak než obvykle. Už 48. Pražské věže se uskuteční v neděli 12. dubna a...

7. dubna 2026  11:18

Obyvatelé Liberce mohou do konce května posílat návrhy na využití části rozpočtu

ilustrační snímek

Obyvatelé Liberce mohou posílat od začátku dubna tipy na využití části městského rozpočtu. Město na jejich nápady v šestém ročníku participativního rozpočtu...

7. dubna 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Karlovy Vary podpoří i letos filmový festival 11 miliony korun

ilustrační snímek

Město Karlovy Vary podpoří i letos Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 11 miliony korun, stejně jako vloni. Podepsalo i smlouvu o spolupráci s festivalem...

7. dubna 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Green Evolution Lab: firmy, které se přizpůsobí včas, získají náskok

7. dubna 2026  11:07

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  10:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

U Náchoda už vidí světlo na konci tunelu

7. dubna 2026  10:52

Pojištění kola na cestách: Jak bezpečně cestovat s kolem letadlem

7. dubna 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.