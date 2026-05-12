Karlovy Vary letos opraví Buchenwaldskou ulici, poškodil ji i posun svahu

Karlovy Vary se letos chystají opravit Buchenwaldskou ulici, která je hlavní příjezdovou cestou k městskému hřbitovu a krematoriu. Povrch silnice je nevyhovující a další poškození vzniklo kvůli posunům svahu pod ulicí směrem k vlakovému nádraží. Opravy by měly trvat do podzimu, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
"V Buchenwaldské bychom rádi zrekonstruovali tu část ulice, která byla postižena ujížděním přilehlého svahu. Nyní už je svah stabilizován, takže můžeme od krematoria až po ulici Opletalovu, vlastně tu část, která je teď zjednosměrněna, zrekonstruovat," uvedl Kovář.
Odhadované náklady jsou zhruba pět milionů korun bez DPH. Pokud se podaří vybrat dodavatele včas, stavba by měla být dokončena do konce září. Kvůli opravě ulice budou nutná dopravní omezení. Příjezd ke hřbitovu a krematoriu bude umožněn nyní jednosměrnou částí ulice směrem od Celní ulice.
Ujíždějící svah nad Horním nádražím v Karlových Varech v posledních letech dělal problémy nejen městu, ale i Správě železnic, která musela svah nad nádražím zpevnit, aby nepoškodil koleje. Pohyby svahu ale narušily i silnice, které po něm vedou.