Karlovy Vary letos opraví Krymskou ulici, navázat mají i další úpravy Tuhnic

Karlovy Vary upraví letos Krymskou ulici ve čtvrti Tuhnice. Ve stejné čtvrti město plánuje i další rekonstrukce veřejných prostranství. Rekonstrukci Krymské ulice ale zbrzdilo odvolání občana, který nesouhlasil s pokácením stromů. Ty ale nahradí nové a ve větším počtu, řekl ČTK náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO).
"Krymskou ulici máme v současné době vysoutěženou, vyhrála firma KV Real Invest s částkou něco kolem 16 milionů korun s tím, že směrný rozpočet byl milionů dvacet. Takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání, takže musíme nejdřív vypořádat toto odvolání," uvedl Kovář. V souvislosti s rekonstrukcí bylo podél Krymské ulice už vykáceno 13 stromů, které byly dožilé. Nahradí je nová výsadba v počtu 33 stromů, řekl ČTK Kovář.
Krymská ulice prochází velkou částí Tuhnic a je důležitá zejména pro obyvatele okolních bytových domů. Podle Kováře se rekonstrukcí podaří částečně zvýšit i počet parkovacích míst, kterých je v Tuhnicích nedostatek. A to i přesto, že od loňského roku je parkování v Tuhnicích placené, rezidenti si mohou koupit parkovací karty, ostatní musí k zaplacení využít automatů nebo mobilní aplikace.
Po rekonstrukci Krymské chce město ještě upravit prostranství u mateřské školy a také u obchodního centra Meteor včetně parčíku mezi Meteorem a Moskevskou ulicí. Cílem je zkulturnit veřejná prostranství a využít i dalších možností parkování.