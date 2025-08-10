Na filmové vouchery chce podobně jako další strukturálně postižené kraje, Ústecký a Moravskoslezský, využít dotační program Spravedlivá transformace.
„Jedná se o novinku v Karlovarském kraji, i když filmová tvorba už zde podporována byla. Nicméně myslíme si, že právě filmy či seriály, které tvoří streamovací platformy a veřejnoprávní či soukromé televize, jsou pro kraj skvělou propagací,“ domnívá se náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.
„Několikrát se už ukázalo, že pokud jde o úspěšný film nebo třeba počítačovou hru, v nichž se vyskytne nějaká zajímavá lokace z regionu, tak je pak to místo poměrně hodně navštěvované. Nárůst turistů je velký,“ vysvětlil náměstek s tím, že přesná pravidla dotačního programu se teprve dolaďují.
Filmaři proměnili Cheb v rakouské městečko z 60. let (30. 5. 2018)
Vedení Karlovarského kraje předpokládá, že by dotační titul na pobídky pro filmové a televizní štáby mohl být vypsán zhruba na podzim.
Produkce by jeho prostřednictvím mohly získat statisíce až miliony korun. Přihlížet se bude například k tomu, jak dlouho se štáb v regionu zdrží, zda filmaři využijí místní služby nebo zda půjde o dokument, hraný film a podobně.
Karlovarský kraj patří k filmaři poměrně vyhledávaným destinacím. V minulých letech například filmová kancelář krajského úřadu pomáhala produkci při natáčení filmu Schmitke, který filmaři usadili do prostředí Krušných hor. Natáčelo se třeba u Abertam.
Vznikal zde také oblíbený detektivní seriál Rapl. Lokace z Karlovarského kraje se objevily v řadě českých i zahraničních filmů, a to včetně takových, jako bylo Casino Royale s Jamesem Bondem či špionážní thriller Malá bubenice.
Česká televize natáčí v Karlových Varech druhou řadu Rapl (7. 2. 2018)