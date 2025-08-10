Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

Třicet milionů korun plánuje Karlovarský kraj nabídnout filmovým a televizním produkcím, aby v regionu natáčely. Cílem je propagace zajímavých a výjimečných lokací v regionu, ale i nárůst služeb díky pobytům filmových štábů a větší zapojení místních firem.
Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Přiláká to pak turisty, kteří budou chtít navštívit místa, jež se na obrazovkách objeví.

Na filmové vouchery chce podobně jako další strukturálně postižené kraje, Ústecký a Moravskoslezský, využít dotační program Spravedlivá transformace.

„Jedná se o novinku v Karlovarském kraji, i když filmová tvorba už zde podporována byla. Nicméně myslíme si, že právě filmy či seriály, které tvoří streamovací platformy a veřejnoprávní či soukromé televize, jsou pro kraj skvělou propagací,“ domnívá se náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

„Několikrát se už ukázalo, že pokud jde o úspěšný film nebo třeba počítačovou hru, v nichž se vyskytne nějaká zajímavá lokace z regionu, tak je pak to místo poměrně hodně navštěvované. Nárůst turistů je velký,“ vysvětlil náměstek s tím, že přesná pravidla dotačního programu se teprve dolaďují.

Vedení Karlovarského kraje předpokládá, že by dotační titul na pobídky pro filmové a televizní štáby mohl být vypsán zhruba na podzim.

Produkce by jeho prostřednictvím mohly získat statisíce až miliony korun. Přihlížet se bude například k tomu, jak dlouho se štáb v regionu zdrží, zda filmaři využijí místní služby nebo zda půjde o dokument, hraný film a podobně.

Karlovarský kraj patří k filmaři poměrně vyhledávaným destinacím. V minulých letech například filmová kancelář krajského úřadu pomáhala produkci při natáčení filmu Schmitke, který filmaři usadili do prostředí Krušných hor. Natáčelo se třeba u Abertam.

Vznikal zde také oblíbený detektivní seriál Rapl. Lokace z Karlovarského kraje se objevily v řadě českých i zahraničních filmů, a to včetně takových, jako bylo Casino Royale s Jamesem Bondem či špionážní thriller Malá bubenice.

Hasiči na Jihlavsku likvidovali požár domu a stodoly v Milíčově

Hasiči dnes po třetí hodině ranní vyjeli k požáru rodinného domu a stodoly v obci Milíčov na Jihlavsku. Zasahovalo devět jednotek profesionálních a...

10. srpna 2025  9:58,  aktualizováno  9:58

