Karlovy Vary nechaly opravit fontánu ve Staré Roli

Město Karlovy Vary nechalo opravit fontánu sochaře Vlastimila Květenského ve Staré Roli. Skulptura je umístěna na malém náměstí u pošty ve Staré Roli a byla už v zanedbaném stavu. Odborná oprava se prováděla pod dohledem dcery autora Vlasty Květenské. Náklady na opravu fontány byly přes 440.000 korun, řekl ČTK náměstek primátorky Karlových Varů Martin Dušek (ANO).
"Zásadním způsobem došlo k osekání toho stávajícího keramického nebo kachlového provedení a výrobě nových kachlí, přičemž dozorem byla dcera pana Květenského, která drží autorská práva," uvedl Dušek. Město ještě zajistí taková opatření, která zabrání během zimy napadání sněhu do fontány a ochrání ji před dalšími povětrnostními vlivy. Hotovo má být na konci května.
Předmětem zakázky byla výroba a celková výměna keramického obkladu na fontáně, včetně glazur a barev, a také nový nátěr mísy fontány. Byly vyrobeny nové kachle, které byly následně osazeny na těleso fontány.
Autorem fontány je Vlastimil Květenský (1930 – 1985), významný karlovarský keramik a také pedagog karlovarské střední keramické školy v letech 1957 až 1974. Jeho díla zdobila množství budov a prostranství v městech západních Čech, často v těch lázeňských. Jeho práce využívaly kombinaci různých technik, ryté kresby, nízký i vysoký reliéf, objemovou plastiku, glazury a engoby i texturu surového materiálu. Kromě kašny jsou v Karlových Varech veřejně známé například plastika "Stvoření světa" na Základní škole Jana Amose Komenského nebo "Prameny" na ochozu restaurace u bazénu Thermal.
Fontána ve Staré Roli byla dokončena v roce 1970 a instalována v roce 1973. Brzy po jejím vzniku byl zničen přívod vody a fontána postupně podléhala devastaci. V roce 2006 byla komplexně obnovena včetně osvětlení a úpravy okolí, restaurování provedla dcera autora, Vlasta Květenská. Další oprava byla provedena v roce 2012, kdy byl doplněn keramický obklad na obvodu talíře fontány.
Pro současnou obnovu fontány byla opět oslovena dcera autora. Zajišťovala odborný a autorský dohled, ale už sama nedisponuje vybaveným ateliérem. Na spolupráci při obnově díla se tak domluvila s dalším karlovarským keramikem Janem Kožíškem, jehož tvorba byla Vlastimilem Květenským ovlivněna a používá obdobné postupy a materiály.