Karlovy Vary obnovily Ovčí rybník u Linhartu, čekají ho velikonoční akce

Karlovarská Správa lázeňských lesů a parků (LLPKV) obnovily Ovčí rybník nedaleko areálu Linhart. Na opravu za 3,4 milionu korun přispěl Karlovarský kraj. U Linhartu bude město pořádat část velikonočních akcí. Informovali o tom mluvčí LLPKV Daniel Kubelka a primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).
Velikonoční trhy se konají od středy 1. dubna až do velikonočního pondělí 6. dubna. "Standardně budou probíhat před Smetanovými sady a u hlavní pošty. Co nás čeká nového, je například soutěž o velikonočního beránka. Tato soutěž je určena zejména pro osoby od 60 let. Rádi bychom posoudili, jak a kdo bude mít toho nejlepšího upečeného beránka. Soutěž bude probíhat v Alžbětiných lázních," nastínila novinky letošních velikonočních svátků Pfeffer Ferklová.
Na nedělní odpoledne město připravilo pro rodiny s dětmi velikonoční stezku, na které budou sbírat pentličky. Za ně na Linhartu získají odměny.
Při cestě na Linhart budou moci lidé vidět i opravený rybník. "Revitalizace rybníka stála téměř 3,4 milionu korun, přičemž akce byla spolufinancována milionovou dotací Karlovarského kraje z programu zaměřeného na prevenci proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň," uvedl mluvčí LLPKV Kubelka. Opravena byla hráz, spodní výpusť a bezpečnostní přeliv. Nově vznikl malý ostrůvek a v okolí rybníka je síť dřevěných chodníků a mlatových cest. Do rybníka se vrátí vodní rostliny.
Ovčí rybník je podle Kubelky původní lesní nádrž dohledatelná i na historických mapách. "Leží na stejném potoce jako rybník Linhart a voda do něj přitéká také od soustavy Lučních rybníků. Tato lokalita má význam nejen z hlediska hospodaření s vodou, ale také jako vhodný biotop pro vodní organismy a druhově pestré okolní prostředí," řekl mluvčí.