„Bude to naprosto unikátní stavba, dovolím si říct, že v rámci celé Evropy. Budou se sem sbíhat všechny tísňové linky v kraji, tedy hasiči, policisté, záchranka, ale i linky obecních a městských policií. Budou se tu koordinovat postupy všech operačních středisek IZS. Mohl by to být takový bezpečnostní mozek kraje. Navíc v současné době připravujeme aktivní spolupráci na tomto projektu i s Armádou České republiky,“ informoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Podle jeho slov budou do nového centra, které má vyrůst v areálu krajského úřadu v karlovarské části Dvory, mířit všechny informace bezpečnostního charakteru. Vedle standardních činností poslouží nové středisko i při řešení mimořádných a kritických situací.
Veškerá data na jednom místě
V nové budově najde zázemí také odbor bezpečnosti a krizového řízení kraje. Soustředění všech složek na jedno místo a jejich propojení umožní rychlejší a koordinovanější zásahy, protože složky IZS dostanou potřebné informace hned. Díky tomu budou moci reagovat okamžitě a bez prodlev.
V areálu krajských institucí sídlí operační střediska jednotlivých složek už v současnosti, každé ale funguje a pracuje samostatně. Jednotliví operátoři obsluhují především ´svou´tísňovou linku.
Karlovarští hasiči a strážníci slouží pod jednou střechou
„Do střediska zamíří veškerá data z měst, škol, institucí a podobně. Řada měst má vlastní kamerové systémy a tady se nabízí, že by je mohli využít i například zdravotníci nebo hasiči. Pokud města dají přístupy ke svým systémům, tak ta pomoc může být daleko rychlejší a operativnější,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
Uvedl to na příkladu: „Třeba v případě nějaké dopravní nehody nebo zdravotní indispozice člověka si operátor bude moci kameru zapnout, uvidí danou situaci a bude moci instruovat lidi na místě, jak nejlépe pomoci do příjezdu záchranných složek. Hasiči budou vidět, k jakému zásahu jedou a o co přesně se jedná.“
Na financování stavby a vybavení technologiemi se kraji podařilo získat příslib dotací ve výši přibližně 450 milionů korun. První půjde z Operačního programu Spravedlivá transformace. Druhou, která by měla částečně uhradit vybavení a technologie, má kraj přislíbenou z Integrovaného regionálního operačního programu.
Přesné umístění volajícího. Tísňové linky spustily vylepšenou lokalizaci
Obě dotace by měly být vyúčtovány v létě 2028, což je podle Kubise také termín, kdy by mohla být stavba dokončena.
Inspirace v Ostravě
Podobné středisko, jaké vzniká v Karlových Varech, už funguje v Ostravě. Tam ale do systému nejsou zapojené městské a obecní policie. „Vycházeli jsme ze zkušeností ostravského centra, ale je třeba říct, že poznatky sbíráme zejména od zástupců IZS. Oni si řekli, jak by ty prostory měly vypadat, aby jim to vyhovovalo. Například v Ostravě mají všichni dohromady jednu místnost, což se nám nezdálo ideální. Proto v novém středisku bude mít každá instituce svůj prostor,“ dodal Petr Kubis.