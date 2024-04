Čtyřproudovka z Karlových Varů do Ostrova se bude letos na etapy opravovat

První omezení se od počátku tohoto týdne týká úseku kolem Dalovic, kde je v obou směrech doprava svedená do jednoho pruhu. „Budujeme zde protihlukové stěny,“ řekl Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku karlovarské správy Ředitelství silnic a dálnic.

Už dnes ovšem začíná pokračování oprav povrchu komunikace u Boru ve směru od Ostrova na Karlovy Vary. Ty začaly už v loňském roce montáží nových svodidel. Značka na obchvatu Ostrova nyní upozorňuje na fakt, že komunikace bude ve směru na Karlovy Vary až do konce května uzavřená. To, že by řidiči museli jezdit po staré karlovarské silnici přes Hájek, ovšem podle Balouna nehrozí.

„Dopravu povedeme v protisměrném pruhu,“ vysvětlil provozní ředitel. S komplikacemi nicméně řidiči počítat musí u odbočky na Bor. „Úsek, kde pokládáme nový povrch, je dlouhý a budeme jej dělat na etapy. K omezení v této lokalitě určitě dojde,“ upozornil.

Od Boru se pak stavební čety přesunou do úseku kolem Dalovic, kde je rovněž čeká pokládka nového povrchu silnice.

Stavební ruch na „třináctce“ ovšem neutichne ani ve druhém pololetí letošního roku. V plánu je oprava povrchu na pravé straně čtyřpruhu, tedy ve směru z Karlových Varů na Ostrov. Silničáři se vrátí i na samou výspu kraje, do úseku Boč–⁠⁠⁠⁠⁠Smilov.

„Nový povrch jsme zde položili vloni, letos budeme dodělávat propustky a krajnice,“ upřesnil Jiří Baloun. Úpravy se dotknou i mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/25. „Dojde k její úpravě ve směru od Chomutova,“ doplnil vedoucí provozního úseku krajského ŘSD.

Největší akce je u Bečova

Dopravu aktuálně komplikuje i pokládání nového povrchu na průtahu Karlovými Vary nad Kauflandem. Největší akcí ŘSD pro letošní rok ovšem je narovnávání serpentin na silnici I/20 nad Bečovem nad Teplou. Tento úsek na trase Karlovy Vary - Plzeň bude zavřený osmnáct týdnů. Uzavírka začala 25. března. Doprava po dobu jejího trvání povede přes Bochov a Toužim.

„Je to stavba, která zlepší plynulost a hlavně bezpečnost v úseku pravidelně vyhodnocovaném policií, dopravními experty i námi jako potenciálně nehodovém. A bohužel nejenom potenciálně,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Správce silnic a dálnic při výběrovém řízení hodnotil nejen nabízenou cenu, ale i délku trvání stavebních prací. Za ně ŘSD zaplatí 113 milionů korun bez DPH.