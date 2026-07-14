Karlovy Vary plánují rekonstrukci parku Malé Versailles

Karlovy Vary plánují přestavbu parku Malé Versailles. Park s rybníkem, který leží na okraji lázeňské části města, by měl projít celkovou obnovou a stát se dalším cílem pro návštěvníky. Prvním krokem má být zajištění dostatečného množství vody pro napájení rybníka, řekla dnes novinářům primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).
Město má zpracovanou studii, jak by park mohl vypadat. "Jako první se budeme snažit přivézt do rybníčku co nejlepší a co nejvydatnější vodu. Proto budeme teď, v těch nejbližších měsících, řešit dešťovou kanalizaci," uvedla primátorka. Následně se chce město zabývat zelení, rododendrony a podobně. "Je to park, který už si zaslouží nějakou rekonstrukci, takže doufáme, že bychom pak v následujících letech mohli ten park dokončit," popsala záměr města Pfeffer Ferklová.
Park s jezírkem Malé Versailles je blízko pravoslavného kostela svatého Petra a Pavla, asi 500 metrů od Sadové kolonády. Kromě procházky v klidném prostředí může být startovním místem pro vycházky do lázeňských lesů.
Parkové jezírko má ve středu malý ostrůvek. Podle primátorky záměr úpravy parku počítá s jeho zpřístupněním. Kolem jezírka by mělo být dřevěné pobytové molo. Základ zeleně by měly tvořit rododendrony, kterým se zde mimořádně daří a v době květu dávají parku romantický vzhled.
V okolí parku je známá stejnojmenná restaurace, Galerie Becherova vila, pravoslavný kostel i další zajímavosti lázeňského města.