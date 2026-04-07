Karlovy Vary podpoří i letos filmový festival 11 miliony korun

Město Karlovy Vary podpoří i letos Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 11 miliony korun, stejně jako vloni. Podepsalo i smlouvu o spolupráci s festivalem na další čtyři roky. Dotaci schválili zastupitelé města. Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) má smlouva s festivalem kromě jiného podpořit místní firmy a brigádníky, řekla ČTK.
"Jednou za čtyři roky podepisuje město Karlovy Vary s festivalem smlouvu o spolupráci. Tato smlouva je tedy nově vydávána na čtyři roky a ten hlavní požadavek, který město má, je, aby festival využil zejména místní podnikatele a v případě, že hledá personální kapacity, tak aby se obrátil na studenty a personál místní, z Karlových Varů, popřípadě, aby čerpali z Karlovarského kraje," uvedla Pfeffer Ferklová.
I když vzájemná dohoda není přímo vymahatelná a jde spíš o doporučení, podle primátorky reálný přínos festivalu pro město a region výrazně překračuje dotace a další formy podpory, které město festivalu poskytuje. Přes některá omezení, které s sebou festival přináší, jsou ekonomické přínosy v řádech stovek milionů korun.
Festival každý rok městu poskytuje přehled o tom, jaký ekonomický přínos pořádání filmového festivalu ve městě má. Za rok 2025 festival, jeho hosté i návštěvníci přinesli na útratách přes 550 milionů korun. Z toho šlo například přes 78 milionů korun jen na ubytování a pronájmy nebytových prostor. Za služby, nákup materiálu a pronájmy zaplatil festival téměř 7,5 milionu korun, stavební práce, které dělaly místní firmy, přišly loni na více než 6,3 milionu korun. Brigádníci, pokladní, hostesky, řidiči a ostatní pracovníci, kteří po dobu festivalu pomáhají jeho chod zajišťovat a mají trvalé bydliště v Karlových Varech, dostali zaplaceno téměř 10,5 milionu korun.
Společnost Film Servis Festival Karlovy Vary tak v souvislosti s 59. ročníkem filmového festivalu zaplatila společnostem sídlícím v Karlových Varech nebo společnostem zaměstnávajícím pracovníky s trvalým pobytem v Karlových Varech a okolí dohromady 112,7 milionu korun s DPH. Dalších více než 418 milionů korun utratili v lázeňském městě podle průzkumů CzechTourism návštěvníci a hosté. Dalších 40 milionů zaplatili za služby partneři festivalu.